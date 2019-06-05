Программа мероприятий ко Дню города Севастополя и Дню России

С 8 по 16 июня в Севастополе состоится ряд общегородских мероприятий, приуроченных ко Дню России и 236-й годовщине со Дня основания города. Жителей и гостей Севастополя ждут концерты, выставки, флешмобы и фестиваль военных оркестров.
8 июня в 9:00 на площади Нахимова состоится торжественная церемония закрытия конкурса
Масштабное авиашоу над акваторией Севастопольской бухты стартует в 11:45 (Возможны изменения в программе по погодным условиям).
В 11:10 на площади Нахимова пройдет фестиваль экскурсий
В этот же день – 8 июня в 18:00 на площади П.С.Нахимова состоится общегородской бал под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра, который впервые в истории города в полном составе выступит на главной площади. Принять участие
Хореографы Большого Севастопольского Офицерского бала проведут мастер-классы для участников.
С 10 по 12 июня Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации при поддержке Правительства Севастополя пройдет III-й Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже – 2019». В фестивале примут участие лучшие коллективы Росгвардии со всей России. Всего в мероприятии участвует более 300 музыкантов.
10 июня в 18:30 в рамках Всероссийского фестиваля военных оркестров в Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.
11 июня в 19:00 в Музейном комплексе фортификационных сооружений «Михайловская батарея» запланировано театрализованное представление военных оркестров – участников III Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже – 2019».
12 июня в 15:45 на площади Нахимова в рамках фестиваля выступит джаз-оркестр «Государственное училище духового искусства» Москвы.
12 июня в 16:00 на участке площадь Суворова – площадь Нахимова пройдет марш-парад военных оркестров – участников III-го Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже – 2019». В 16:45 на площади Нахимова состоится Гала-концерт участников фестиваля. Художественный руководитель – народный артист Российской Федерации Игорь Бутман.
11 июня в 15:00 в Севастопольском драматическом театре им. А.В.Луначарского» пройдет городское торжественное собрание и праздничный концерт.
14 июня в 9:30 на площади Нахимова запланировано открытие городской Доски почета.
В 18:00 на площади Нахимова выступят творческие коллективы Севастополя и звезды российской эстрады – группа «Блестящие», М. Суханкина и группы «Мираж», «Дискотека Авария».
С 14 по 16 июня состоится финал Международного
14 июня в 15:00 на набережной Корнилова в рамках фестиваля будут предприняты попытки установления рекордов Евразии и России. Рекорд Евразии при использовании специального оборудования автоколонны из тяжелой транспортной техники общим весом более 40 тонн, профессиональной упряжки для силового экстрима и рекорд России при использовании специального оборудования двойной треп-гриф с общим весом 800 и 850 кг.
Концертная программа с участием Вадима Самойлова (группа «Агата Кристи») и группы «Декабрь» состоится 16 июня на площади Нахимова.
Вечером 16 июня на Михайловской батарее состоится VI Международный Большой Севастопольский Офицерский Бал.
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Источник: Портал Информер