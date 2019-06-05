Программа мероприятий ко Дню города Севастополя и Дню России

С 8 по 16 июня в Севастополе состоится ряд общегородских мероприятий, приуроченных ко Дню России и 236-й годовщине со Дня основания города. Жителей и гостей Севастополя ждут концерты, выставки, флешмобы и фестиваль военных оркестров.

8 июня в 9:00 на площади Нахимова состоится торжественная церемония закрытия конкурса по воздушной выучке экипажей Вооруженных Сил Российской Федерации «Авиадартс-2019».

Масштабное авиашоу над акваторией Севастопольской бухты стартует в 11:45 (Возможны изменения в программе по погодным условиям).

В 11:10 на площади Нахимова пройдет фестиваль экскурсий «100 чудес Севастополя» . В рамках фестиваля гости и жители города Севастополя могут увидеть презентации авторских экскурсий, новых природных маршрутов, а также традиционных маршрутов, пользующихся спросов среди тех, кто желает узнать город ближе, почувствовать его колорит, гостеприимство, прикоснуться к истории легендарного города и не менее легендарных личностей, связанных с судьбой города. Фестиваль проходит при поддержке правительства Севастополя, регионального отделения Российского Союза Туриндустрии в Крыму и Севастополе, Ассоциации «Туристический альянс Крыма».

В этот же день – 8 июня в 18:00 на площади П.С.Нахимова состоится общегородской бал под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра, который впервые в истории города в полном составе выступит на главной площади. Принять участие может любой желающий.

Хореографы Большого Севастопольского Офицерского бала проведут мастер-классы для участников.

С 10 по 12 июня Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации при поддержке Правительства Севастополя пройдет III-й Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже – 2019». В фестивале примут участие лучшие коллективы Росгвардии со всей России. Всего в мероприятии участвует более 300 музыкантов.

10 июня в 18:30 в рамках Всероссийского фестиваля военных оркестров в Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.

11 июня в 19:00 в Музейном комплексе фортификационных сооружений «Михайловская батарея» запланировано театрализованное представление военных оркестров – участников III Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже – 2019».

12 июня в 15:45 на площади Нахимова в рамках фестиваля выступит джаз-оркестр «Государственное училище духового искусства» Москвы.

12 июня в 16:00 на участке площадь Суворова – площадь Нахимова пройдет марш-парад военных оркестров – участников III-го Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже – 2019». В 16:45 на площади Нахимова состоится Гала-концерт участников фестиваля. Художественный руководитель – народный артист Российской Федерации Игорь Бутман.

11 июня в 15:00 в Севастопольском драматическом театре им. А.В.Луначарского» пройдет городское торжественное собрание и праздничный концерт.

14 июня в 9:30 на площади Нахимова запланировано открытие городской Доски почета.

В 18:00 на площади Нахимова выступят творческие коллективы Севастополя и звезды российской эстрады – группа «Блестящие», М. Суханкина и группы «Мираж», «Дискотека Авария».

С 14 по 16 июня состоится финал Международного фестиваля силового экстрима «Евразийские игры » в котором примут участие спортсмены из шести стран, входящие в десятку сильнейших атлетов.

14 июня в 15:00 на набережной Корнилова в рамках фестиваля будут предприняты попытки установления рекордов Евразии и России. Рекорд Евразии при использовании специального оборудования автоколонны из тяжелой транспортной техники общим весом более 40 тонн, профессиональной упряжки для силового экстрима и рекорд России при использовании специального оборудования двойной треп-гриф с общим весом 800 и 850 кг.

Концертная программа с участием Вадима Самойлова (группа «Агата Кристи») и группы «Декабрь» состоится 16 июня на площади Нахимова.

Вечером 16 июня на Михайловской батарее состоится VI Международный Большой Севастопольский Офицерский Бал.

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