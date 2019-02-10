Программа фестиваля «Гастроли»: от развлечений и дегустаций до кулинарных мастер-классов

Организаторы первого развлекательно-гастрономический фестиваля «Гастроли» представили полную программу праздника, целью которого является популяризация крымской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма.

Мероприятие предназначено для увлекательного и активного отдыха всей семьи, гостей ждет много интересного:

– Кулинарные мастер-классы, от лучших шеф-поваров Крыма которых представит «Ассоциация кулинаров Крыма и г. Севастополя»;

– Детская игротека от развлекательного центра «КидБург» с 11:00 до 17:00;

– Мастер-классы для детей с 11:00 до 18:00;

– Музыкальная программа от «Акустического Самурая», группы «Челси» и Funk-Pop от Валерии Яновой;

– Рестораны с черноморской кухней и новыми вкусами стрит фуда;

– Маркеты с экзотическими фруктами и фермерскими продуктами;

– Дегустации от «Золотой Балки» и Валерия Захарьина;

– Конкурсы и подарки для всех.



Программа мероприятий фестиваля «Гастроли»:

8 февраля

09:00 – открытие фестиваля

10:00 – музыкальная пауза DJ SET

11:00 – конкурсы и викторины для гостей

12:00 – музыкальная пауза DJ SET

13:00 – музыкальная пауза от группы «Челси»

14:00 – Мастер-класс «Чепалгаш по-крымски со сметанной эспумой» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Проскурин Дмитрий)

15:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День первый – Соревнования «Караимская долма».

15:30 – музыкальная пауза от группы «Челси»

16:30 – конкурсы и викторины для гостей

18:00 – закрытие первого дня фестиваля

9 февраля

09:00 – открытие фестиваля

10:00 – музыкальная пауза DJ SET

11:00 – Конкурсы и викторины для гостей

12:00 – Мастер-класс «Брускетты с Черноморскими деликатесами» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Бурнышев Юрий)

13:00 – развлекательное представление от детского центра «КидБург»

14:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День Второй – Соревнование «Крымские посикунчики»

15:30 – музыкальная пауза «Акустический Самурай»

16:30 – Конкурсы и викторины для гостей

18:00 – закрытие второго дня фестиваля

10 февраля

09:00 – открытие фестиваля

10:00 – музыкальная пауза DJ SET

11:00 – конкурсы и викторины для гостей

12:00 – Мастер-класс «Синабон дома и вкус детства» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Сударьков Кирилл)

13:00 – развлекательное представление от детского центра «КидБург»

14:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День третий – Соревнование «Пельмешки Таврические»

15:30 – музыкальная пауза Funk-Pop от Валерии Яновой

16:30 – конкурсы и викторины для гостей

18:00 – закрытие фестиваля



Мероприятие состоится 8-10 февраля.

Ждём всех с 09:00-18:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Объездная дорога, 20, «Коннект Центр».

Официальная группа в контакте vk.com/club176753250

Вход свободный.