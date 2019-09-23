Программа фестиваля WineFest-2019: от ярких развлечений до серьезных дискуссий

Организаторы фестиваля урожая и виноделия WineFest-2019 представили полную программу праздника, который пройдет в последний уикенд сентября.

Мероприятие проводится по инициативе правительства города Севастополь и реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь».

Главный праздник золотой осени уже четвертый год собирает туристов и жителей Крыма на виноградниках «Золотой Балки» под Балаклавой.

Цель фестиваля – популяризация достижений крымских виноделов, фермеров и рестораторов, а также продвижение эногастрономического туризма на полуострове.

WineFest – это открытая территория увлекательного и активного отдыха для всей семьи.

Множество интерактивных зон порадует гостей фестиваля необычными развлечениями:

– яркое акробатическое шоу от «Kangoo Jumps»: выступление «прыгучих» акробатов, к которому смогут присоединиться все желающие;

– фитнес мастер-класс в зоне с батутными тренажёрами;

– Pole Dance с разноцветными лентами;

– клуб «Сафари спорт» – спортивная зона с азартными соревнованиями;

– Барабан «Колесо Фортуны» с подарками от партнёрского клуба «Стандарт Качества»;

– «КВИЗ» – интеллектуальная игра на смекалку, в которой гости фестиваля смогут побороться за подарки;

– танцевальный мастер-класс по Хип-Хопу;

– полоса препятствий – зона соревнований на скорость;

– два скалодрома, лучный тир;

– «Барабаны удачи» – викторина для гостей фестиваля;

– «Гончарный круг» – мастер-класс по лепке из глины для самых творческих гостей;

– «Робототехника» – интерактивная зона для детей и взрослых с теорией и практикой роботостроения;

– «Слаймы» – мастер-класс для детей;

– лучшие батуты для всех любителей «оторваться от земли»;

– «Мегаград» для детей и взрослых: детям – игры, взрослым – СВОБОДА. Мобильный детский садик с увлекательными активностями для малышей.

– территория Мегаграда, где гости смогут погрузиться в мир виртуальной реальности, играя в захватывающие игры на аттракционах VR.

Гостей ждут также эффектные фотозоны, где можно сделать оригинальное фото на долгую память:

– «Фотобудка времени», представляющая собой декорации начала ХХ века;

– секрет магической цветочной фотозоны «Real Touch» гости смогут раскрыть только при приближении к волшебным сенсорным цветам;

– стильная фотозона с декоративным орнаментом и фигурами в стиле рустик, посвященная Празднику виноделия и урожая;

– фотозона-сюрприз, выполненная из виноградной лозы.

На территории фестиваля возведут настоящий средневековый город, в котором можно увидеть гончарный круг, кузню, поучаствовать в стрельбе из лука и понаблюдать за выступлениями гладиаторов.

Воздушный шар в форме сердца особенно понравится молодоженам и влюбленным парам.

Легендарная винодавильня – огромный интерактивный арт-объект, где с самого первого фестиваля WineFest гости с радостью принимали участие в командных соревнованиях по давке винограда ногами.

Всем-всем предлагается попробовать невероятный виноградный пирог – рекордный по своим размерам, приготовленный по традиционному рецепту богини Деметры, который передается только лучшим кулинарам, определяемым путем соревнований! Согласно легенде, каждый вкусивший этот пирог будет жить весь год в радости и достатке.

WineFest из года в год служит знаковой площадкой для дискуссий и обмена опытом профессионалов винодельческого рынка. В отдельном шатре запланированы деловые мероприятия: 28 сентября состоится круглый стол для представителей винодельческих хозяйств Крыма и государственных структур.

В процессе таких открытых встреч задается вектор развития виноделия в регионе. 29 сентября деловая программа будет посвящена развитию туризма. Главным вопросом встреч отельеров и туристических компаний Крыма станет развитие туризма в зимний сезон.

В первый день фестиваля гости смогут насладиться оперой от итальянских исполнителей и познакомиться с высокой кухней от ведущих итальянских шеф-поваров.

Завершится фестиваль концертом специального гостя – группы Burito. Непривычный микс стилей из rap-core, альтернативы, тяжелого рока с элементами хип-хоп культуры и рэпа, брутальные аранжировки и чувственная энергетика – узнаваемый стиль Burito, который делает эту группу желанной на лучших площадках страны и за рубежом.

Вход – свободный для всех!

Место проведения: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66

Дата: 28, 29 сентября с 12:00 до 19:00

Источник: Портал Информер