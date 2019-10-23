Программа ФЦП по Крыму и Севастополю продлена до 2025 года

Как стало известно редакции “ИНФОРМЕРа” от источника в правительстве Севастополя, на самом высоком уровне принято решение продлить программу ФЦП по Крыму и Севастополю до 2025 года.

Напомним, что ранее конечной датой программы ФЦП был определен 2022 год.

Продление программы ФЦП еще на три года приведет и к увеличению финансирования.

Так, Крым получит дополнительно 150 миллиардов рублей, а Севастополь – еще 30 миллиардов рублей.

По нашей информации, из программы ФЦП окончательно исключен проект строительства моста через Севастопольскую бухту. Он признан экономически нецелесообразным.

Также из программы ФЦП исключен проект создания гражданского аэропорта на базе действующего военного аэродрома “Бельбек”. Взамен этого предлагается рассмотреть вопрос о запуске аэроэкспресса между Севастополем и Симферополем.

Напомним, что главной проблемой в реализации ФЦП является хроническая неспособность властей Севастополя реализовывать проекты ФЦП.

Так, в 2018 году программа ФЦП по Севастополю была реализована лишь на 39%, в то время как в Крыму уровень исполнения ФЦП превысил 90%. Для качественной реализации программ ФЦП в Севастополе будет создана дирекция единого заказчика и единого исполнителя работ.

Поможет ли это исправить положение с реализацией программы ФЦП в Севастополе – покажет время.

Справка:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790 утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Приоритетными и первоочередными направлениями, подлежащими финансированию в рамках ФЦП, являются строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, создание индустриального парка, реконструкция аэропорта «Севастополь», строительство и модернизация дорог, обновление общественного транспорта, развитие туристической отрасли, гармонизация межнациональных отношений.

Общий объем финансирования программы по Севастополю за счёт федерального бюджета до 2020 года составляет 40,70 млрд. руб.

В рамках направления по развитию энергетического комплекса предусмотрены мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы с финансированием в размере 0,61 млрд.руб.

В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены мероприятия

– по обеспечению водоснабжением – 0,23 млрд. руб.;

– в сфере водоотведения – 8,44 млрд. руб., включают строительство комплексных городских очистных сооружений с полной биологической очисткой и канализование одного из туристических центров города – Балаклавы;

– в сфере развития системы водообеспечения – 2,19 млрд.руб.;

– по обеспечению теплоснабжением – 1,51 млрд. руб., запланирована реконструкция шести центральных тепловых пунктов, а также капитальный ремонт наружных сетей;

– по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов – 0,30 млрд.руб.

Для развития транспортного комплекса предусмотрено 9,12 млрд. руб., в том числе: на строительство и реконструкцию федеральной автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь – 5,08 млрд.руб.; на строительство и реконструкцию муниципальных дорог – 1,00 млрд. руб.; на развитие портовой инфраструктуры – 1,26 млрд.руб.

В социальной сфере подлежат реализации мероприятия в области:

– здравоохранения на сумму 1,75 млрд. руб.;

– модернизации дошкольного и общего образования на сумму 1,94 млрд. руб. и 2,50 млрд. руб. соответственно;

– создания сети врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению сельской местности в сумме 0,04 млрд.руб.

В рамках формирования промышленного комплекса подлежит к реализации мероприятие по созданию индустриального парка на сумму 1,67 млрд.руб.

Также программой предусмотрено развитие туризма, которое реализуется в рамках создания инфраструктуры четырех туристско-рекреационных кластеров с финансированием в сумме 9,97 млрд.руб., реализация мероприятий по сохранению объектов культуры и культурного наследия с финансированием с сумме 0,06 млрд.руб.

В рамках программы предусмотрены для реализации мероприятия по обеспечению межнационального единства на сумму 0,37 млрд.руб.

Планируется строительство жилья для представителей репрессированных народов Крыма, вернувшихся на постоянное проживание в Севастополь; развитие инженерной инфраструктуры в местах традиционного проживания репрессированных народов Крыма в Севастополе.

Источник: Портал Информер