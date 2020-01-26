Программу на «Первом канале» обвинили во лжи

26 января 2020     16
Программу на «Первом канале» обвинили во лжи

Муж певицы Милены Дейнеги, бизнесмен Евгений Самусенко подал в суд на передачу «На самом деле», ведущим которой является Дмитрий Шепелев.

Самусенко согласился принять участие в программе ради пиара Дейнеги. Он рассказал, что по легенде у его супруги якобы исчезло свадебное колье стоимостью несколько сотен тысяч долларов. По сценарию вором должен был оказаться любовник жены. В конце программы организаторы шоу выставили его виновным в пропаже драгоценности. За съемки семье заплатили по 50 тысяч рублей каждому.

«Я был вынужден обратиться в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», — цитирует бизнесмена «Экспресс-газета»

По словам Самусенко, он намерен получить денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей и будет добиваться рассмотрения дела.



Воскресенье, 26 января 2020 г. 334

Источник: Портал Информер

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Программу на «Первом канале» обвинили во лжи
Программу на «Первом канале» обвинили во лжи

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