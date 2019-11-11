Продажи автомобилей в России снижаются семь месяцев подряд, но цены растут

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Цены росли даже в октябре, когда рынок сократился сразу на 5,2% (в сентябре падение составило 0,5%).

По словам директора по маркетингу «Автоспеццентра» Алексея Ермилова, в среднем цены на выросли на 3,5–7% с начала года. Он отметил, что концерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей.

Так, цена навыросла на.,— на— на

Chevrolet Niva подорожала на 7–9 тыс. руб., а весь модельный ряд УАЗа на 5-20 тыс. руб.

Цены на Skoda Rapid выросли на 12–18 тыс. руб., Peugeot 408 и в большинстве комплектаций Citroen C4 — на 12 тыс. руб.

Отдельные комплектации Kia Cerato стали на 20–30 тыс. дороже, а Volkswagen поднял цены на 3,1–14,1 тыс. руб. на универсалы Caddy и Caddy Maxi, отмечают участники рынка.

Кроме того, подорожали некоторые модели BMW: третья серия — на 2%, пятая, шестая серии Gran Turismo, X1 иX5— на 1,5%, X3 и X4 — на 1%, выше всего, на 2,5%,— X7.

Некоторые машины подешевели:на. в нескольких версиях из-за пересмотра ценовой политики в сегменте SUV (кроссоверы, внедорожники).

Модель Polo, наоборот, планово подорожала на 20–22 тыс. руб.

Подешевели автомобили у Nissan X-Trail — на 10–31 тыс. руб., хотя Qashqai и Terrano, наоборот, получили прибавку на 10 тыс. и 14–24 тыс. руб. соответственно.

Nissan и General Motors объяснили повышение стоимости ростом НДС и инфляцией. Дилеры связывают рост цен в том числе с недозагруженностью российских автозаводов и обновлением модельного ряда, сообщает газета.







Понедельник, 11 ноября 2019 г. 1024

Источник: Портал Информер