Продал «трёшку» в Севастополе и купил квартиру-студию в Испании

Россияне стали активнее скупать недвижимость в Испании. Люди со всех регионов приобретают не только квартиры, но и коммерческие объекты, живут сами или сдают, пока не решат перебраться насовсем.

Риелторы говорят, в Испании можно найти территории, где русскоязычная речь звучит чаще местной.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование национального института статистики Испании, рассказывает, что на 1 января 2019 года резидентами страны были 77,6 тысяч выходцев из РФ, что на 4,9% больше аналогичного показателя 2018 года.

Многие россияне скупали дома и квартиры на Коста-Браве, популярен так называемый «Белый берег» — Коста-Бланка, где зимой +19-20 градусов тепла.

Торревьеха стала настоящим русским городом, родную речь здесь можно услышать гораздо чаще, чем испанскую. Многие берут жилье вблизи Барселоны, например, среди россиян популярен город Льорет-де-Мар.

Кто приобретает жилье на сумму от 500 000 евро без кредитования, получает «золотую визу» на всю семью, то есть временный вид на жительство, который со временем может перерасти в гражданство.

Есть, правда, одна особенность, если человек не живет в Испании, а прилетает на пару месяцев в году, то спустя пять лет, при переходе на постоянный вид на жительство, ему будут засчитаны только те дни, которые он проводил в стране, поэтому процесс получения документов будет оттягиваться. При покупке дорогостоящего жилья на счету клиента должно быть несколько десятков тысяч евро в доказательство платежеспособности, нужно подготовить справку о несудимости и документы об источниках доходов.

Для тех, кто не может выкупить жилье сразу, предусмотрена ипотека. Риелторы говорят, что в Испании выгодно брать недвижимость в кредит, ведь ставка здесь не фиксированная. Например, ставка по кредиту может в начале быть 4,7%, а через пять лет она будет 0,85%.

В среднем квартиру-студию можно взять за 60 000-80 000 евро (рыночная цена трёхкомнатной квартиры в Севастополе на вторичном рынке), есть и 30 000, но это жилье в неблагополучном районе, скорее, неликвид площадью 50-60 квадратных метров с двумя спальнями и в 5-7 минутах езды от моря.

Содержание жилья обычно в два раза дороже, чем в России, но севастопольцев это не останавливает.

Ольга из Севастополя несколько лет владеет квартирой-студией под Барселоной. За год она оплачивает налог – 400 евро, и страховку 180 евро.

На содержание жилья уходит 20-30 евро в месяц, электричество — от 40 евро зимой, если квартира пустует, и 90-100 евро, если там живут хозяева или арендаторы.

Летом, когда работает кондиционер, сумма может достигать 150 евро. Раза три в год идет пересчет электроэнергии и приходится доплачивать еще по 75 евро

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Источник: Портал Информер