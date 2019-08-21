Продолжительность жизни россиян выросла

С начала года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,8 года, превысив тем самым показатель за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Сегодня средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,7 лет. При этом у женщин ещё выше — 78,5 года.

Как сказала Скворцова, это произошло благодаря существенному снижению числа смертей с начала текущего года на 28,4 тыс. человек.

“Фактически, мы сейчас находимся на исполнении [показателей по нацпроекту “Здравоохранение” 2020 года], если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года”,— сказала Скворцова.





Среда, 21 августа 2019 г. 49

Источник: Портал Информер