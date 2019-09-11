Продуктовые наборы нуждающимся семьям Севастополя

Второй год севастопольская региональная общественная организация «Севастопольские мамы» проводит ежемесячную акцию выдачи продуктовых наборов для семей, нуждающихся в помощи.

Благое дело трудно было бы осуществить, если не поддержка Благотворительного фонда социально-ориентированного бизнеса и личный контроль Александра Чудина.

Эту фамилию знают далеко не все севастопольцы. Ведь не было его имени в предвыборной гонке за депутатский мандат. Но в нашем обществе есть люди всё и много обещающие, а есть те, кто делают добро и «бросают его в воду».

Как раз по добрым делам, вниманию к проблемам многих семей, севастопольские мамы знают имя мецената Александра Чудина.

Сентябрь не стал исключением для весомой продуктовой помощи нуждающимся. Продуктовые наборы включают самое необходимое: крупы, макаронные изделия, консервы мясные и рыбные, сгущенное молоко, чай.

СРОО «Севастопольские мамы» (председатель организации Елена Голубева) выдает продуктовые наборы следующей категории лиц:

– семьи, имеющие 3 и более детей;

– семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

– матери-одиночки;

– семьи, в которых столкнулись с длительным тяжелым или неизлечимым заболеванием.

При составлении списков на получение «продпайка» видно, что желающих очень много.

Во всех семьях сложное материальное положение, а у кого-то оно просто критическое. Заявки на продукты подают мамы-одиночки, которые воспитывают ребенка-инвалида, и те, кто попал в жесткие жизненные жернова. У каждого своя беда, а объединяет всех нужда.

Чтобы охватить весь заявленный список на помощь, каждая семья может получить продовольственный пакет три месяца подряд.

Анастасия М.: «Спасибо за помощь вашу, продовольственный набор всегда нас выручает в конце месяца, когда мы живем в ожидании детских пособий или заработной платы. Спасибо!»

Ксения К.: «Спасибо, моя многодетная подруга тоже получила набор, это хорошая поддержка для мам и деток. Тем более пакеты наполнены доверху, продукты самые необходимые!»

Ася С.: «Наверное, как и у всех, к концу месяца у нас начинаются трудности с деньгами. Когда я узнала, что от «Севастопольских мам» можно получить проднабор, отправила заявку.

Хочу сказать, что все продукты высокого качества. Особенно нам с сыном понравилась сгущенка. Уж очень вкусной оказалась. А продукты, что мы получили в прошлом месяце, увы, уже закончились. Спасибо большое за столь нужную нам помощь!»

Не забывают севастопольские мамы и о фронтовичках, жителях осажденного Севастополя. В октябре 35-и женщинам-ветеранам будут вручены продовольственные наборы.

Председатель общественной организации «Севастопольский совет женщин фронтовичек и вдов погибших воинов 1941-1945 годы» Алла Борисовна Новикова отметила: «Два года севастопольские мамы, с активным участием их председателя Леночки Голубевой, помогают нашей организации. На новогодние праздники, ко Дню пожилого человека, к 9 мая мы составляем списки особо нуждающихся ветеранов. Это, в основном, одинокие люди, кому необходима любая помощь.

Хочу сказать, что самому молодому члену нашей организации 90 лет! Есть женщины, кто этом году отметил 100-летний юбилей и даже 101 и 102 года со дня рождения.

Конечно, мы внесли их в списки помощи. Я хочу от имени наших ветеранов поблагодарить общественную организацию Елены Голубевой за оказанную помощь, поддержку. Главное, за внимание к нам. Удивительные люди, наши севастопольские мамы. Дай им Бог здоровья и процветания».

За 2019 год СРОО «Севастопольские мамы», при участии и поддержке Благотворительного фонда социально-ориентированного бизнеса, выдала полторы тысячи продуктовых наборов севастопольским семьям.

В это число вошли и продовольственные пакеты, которые были вручены нашим ветеранам на 8 марта и 9 мая. Акция продолжается.

Остается добавить – очень жаль, что в нашем героическом городе мало организаций, которые помогают нуждающимся. Вместе с тем, число севастопольцев, кто материально стеснен, кому необходима поддержка, помощь, внимание, растет с каждым днем…

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер