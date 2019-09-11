Продуктовые наборы нуждающимся семьям Севастополя

11 сентября 2019     19
Продуктовые наборы нуждающимся семьям Севастополя

Второй год севастопольская региональная общественная организация «Севастопольские мамы» проводит ежемесячную акцию выдачи продуктовых наборов для семей, нуждающихся в помощи.

Благое дело трудно было бы осуществить, если не поддержка Благотворительного фонда социально-ориентированного бизнеса и личный контроль Александра Чудина.

Эту фамилию знают далеко не все севастопольцы. Ведь не было его имени в предвыборной гонке за депутатский мандат. Но в нашем обществе есть люди всё и много обещающие, а есть те, кто делают добро и «бросают его в воду».

Как раз по добрым делам, вниманию к проблемам многих семей, севастопольские мамы знают имя мецената Александра Чудина.

Сентябрь не стал исключением для весомой продуктовой помощи нуждающимся. Продуктовые наборы включают самое необходимое: крупы, макаронные изделия, консервы мясные и рыбные, сгущенное молоко, чай.

СРОО «Севастопольские мамы» (председатель организации Елена Голубева) выдает продуктовые наборы следующей категории лиц:

– семьи, имеющие 3 и более детей;

– семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

– матери-одиночки;

– семьи, в которых столкнулись с длительным тяжелым или неизлечимым заболеванием.

При составлении списков на получение «продпайка» видно, что желающих очень много.

Во всех семьях сложное материальное положение, а у кого-то оно просто критическое. Заявки на продукты подают мамы-одиночки, которые воспитывают ребенка-инвалида, и те, кто попал в жесткие жизненные жернова. У каждого своя беда, а объединяет всех нужда.

Чтобы охватить весь заявленный список на помощь, каждая семья может получить продовольственный пакет три месяца подряд. 

Анастасия М.: «Спасибо за помощь вашу, продовольственный набор всегда нас выручает в конце месяца, когда мы живем в ожидании детских пособий или заработной платы. Спасибо!»

Ксения К.: «Спасибо, моя многодетная подруга тоже получила набор, это хорошая поддержка для мам и деток. Тем более пакеты наполнены доверху, продукты самые необходимые!»

Ася С.: «Наверное, как и у всех, к концу месяца у нас начинаются трудности с деньгами. Когда я узнала, что от «Севастопольских мам» можно получить проднабор, отправила заявку.

Хочу сказать, что все продукты высокого качества. Особенно нам с сыном понравилась сгущенка. Уж очень вкусной оказалась. А продукты, что мы получили в прошлом месяце, увы, уже закончились. Спасибо большое за столь нужную нам помощь!»

Не забывают севастопольские мамы и о фронтовичках, жителях осажденного Севастополя. В октябре 35-и женщинам-ветеранам будут вручены продовольственные наборы.

Председатель общественной организации «Севастопольский совет женщин фронтовичек и вдов погибших воинов 1941-1945 годы» Алла Борисовна Новикова отметила: «Два года севастопольские мамы, с активным участием их председателя Леночки Голубевой, помогают нашей организации. На новогодние праздники, ко Дню пожилого человека, к 9 мая мы составляем списки особо нуждающихся ветеранов. Это, в основном, одинокие люди, кому необходима любая помощь.

Хочу сказать, что самому молодому члену нашей организации 90 лет! Есть женщины, кто этом году отметил 100-летний юбилей и даже 101 и 102 года со дня рождения.

Конечно, мы внесли их в списки помощи. Я хочу от имени наших ветеранов поблагодарить общественную организацию Елены Голубевой за оказанную помощь, поддержку. Главное, за внимание к нам. Удивительные люди, наши севастопольские мамы. Дай им Бог здоровья и процветания».

За 2019 год СРОО «Севастопольские мамы», при участии и поддержке Благотворительного фонда социально-ориентированного бизнеса, выдала полторы тысячи продуктовых наборов севастопольским семьям.

В это число вошли и продовольственные пакеты, которые были вручены нашим ветеранам на 8 марта и 9 мая. Акция продолжается.

Остается добавить – очень жаль, что в нашем героическом городе мало организаций, которые помогают нуждающимся. Вместе с тем, число севастопольцев, кто  материально стеснен, кому необходима поддержка, помощь, внимание, растет с каждым днем…

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер

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