Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал победителем национальной премии «Хрустальный компас»

13 мая 2019     96
Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал победителем национальной премии «Хрустальный компас»

На сайте «Хрустального компаса» завершилось открытое интернет-голосование в номинации «Признание общественности».

Лидером народного голосования стал межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», объединяющий уникальное античное наследие четырех южных регионов России – Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополя и Ростовской области. За данный проект на официальном сайте премии «Хрустальный компас» было отдано 20 тысяч 969 голосов.

В туристский маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» включено более 30 памятников античности и современных объектов турпоказа, тематически связанных с историей Боспора. Проект объединил более 200-т объектов экскурсионного показа, включая археологические комплексы Херсонес Таврический (Севастополь), Пантикапей (Керчь) и древние города на Таманском полуострове – Горгиппия и Фанагория.

Группы туристов уже оценили уникальный турпродукт: они посетили выставки Греческого культурного центра в Геленджике, археологические заповедники «Горгиппия» и «Херсонес Таврический», увидели уникальные находки античных времен в музее-заповеднике «Фанагория». Те же, кто только планирует путешествие, могут воспользоваться комплексным предложением, в том числе отправиться по маршруту на круизном лайнере «Князь Владимир», или самостоятельно сформировать свой тур на действующем портале russian-bospor.ru
«Признание общественности» одна из 11-ти номинаций национальной премии «Хрустальный компас», где лидер определяется в ходе открытого интернет-голосования. Имена остальных победителей, которых определил экспертный совет премии, будут названы 17 мая в Сочи.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2087 проектов и достижений из 36 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,7 млн человек.


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