Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал победителем национальной премии «Хрустальный компас»

На сайте «Хрустального компаса» завершилось открытое интернет-голосование в номинации «Признание общественности».

Лидером народного голосования стал межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», объединяющий уникальное античное наследие четырех южных регионов России – Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополя и Ростовской области. За данный проект на официальном сайте премии «Хрустальный компас» было отдано 20 тысяч 969 голосов.

В туристский маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» включено более 30 памятников античности и современных объектов турпоказа, тематически связанных с историей Боспора. Проект объединил более 200-т объектов экскурсионного показа, включая археологические комплексы Херсонес Таврический (Севастополь), Пантикапей (Керчь) и древние города на Таманском полуострове – Горгиппия и Фанагория.

Группы туристов уже оценили уникальный турпродукт: они посетили выставки Греческого культурного центра в Геленджике, археологические заповедники «Горгиппия» и «Херсонес Таврический», увидели уникальные находки античных времен в музее-заповеднике «Фанагория». Те же, кто только планирует путешествие, могут воспользоваться комплексным предложением, в том числе отправиться по маршруту на круизном лайнере «Князь Владимир», или самостоятельно сформировать свой тур на действующем портале russian-bospor.ru

«Признание общественности» одна из 11-ти номинаций национальной премии «Хрустальный компас», где лидер определяется в ходе открытого интернет-голосования. Имена остальных победителей, которых определил экспертный совет премии, будут названы 17 мая в Сочи.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2087 проектов и достижений из 36 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,7 млн человек.