Проект реконструкции Большой Морской не проходил через бюджет Севастополя. А местные депутаты знают об этом?

Мне давно хочется написать о местном Законодательном Собрании, что-нибудь хорошее, но его, хорошего так мало и меня все время в этом вопросе опережают более информированные блогеры и журналисты.

Конечно хорошо, что депутаты выехали в Байдарскую долину, и своими глазами увидели пересохший пруд, отлично, что депутат Роман Кияшко выехал в Долину, что бы разобраться, кто и на каком основании вывозит в это живописное место строительный мусор.

О таких делах писать надо, депутаты, как и все люди, нуждаются в поддержке своей деятельности и очень редко слышат слово спасибоНо мне кажется, что когда пишу о недостатках в работе этого органа госвласти, то тоже помогаю избранникам ориентироваться в пространстве, и посмотреть на свою работу глазами стороннего наблюдателя.

Некоторые конечно обижаются, их дело конечно, но чего на зеркало пенять?

Читая о бесконечных депутатских посиделках – совещаниях –заседаниях на ум приходят слова трибуна революции, написанные им еще в 1922 году

Мечтой встречаю рассвет ранний: “О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!”За заседаниями –совещаниями они, похоже, забывают о своих прямых обязанностях, а эта забывчивость может привести к неприятным последствиям.

Пример – реконструкция улицы Большой Морской. Нравится она кому или нет, но стройка идет и точно когда – нибудь закончиться. Я сейчас не о ней, а о деньгах.

Вспомним недавнее заявление и.о. директора департамента городского хозяйства

Этот проект не проходил через бюджет Севастополя.

Это отдельное решение, которое идёт через соглашение между Москвой и Севастополем, между двумя субъектами Федерации, городами федерального значения, Москвой и Севастополем, на основании которого стороны заключают те или иные соглашения, получают деньги, осуществляют строительные работы, взаимодействуют в иных отраслях.

Этот договор не является секретом, он опубликован и подписан лицами, полномочия которых не вызывают сомнений

Правда, дату заключения Соглашения забыли указать, но не будем придираться к мелочам.

В Уставе города Севастополя, напомню, Устав, основной закон субъекта Федерации, в республиках он именуется не иначе чем Конституция, есть указание на то, что Законодательное Собрание законом утверждает заключение и расторжение договоров города Севастополя (п.7 ст.20).

Непонятно почему именно законом, а не постановлением, ведь по «любимой» всеми студентами теории государства и права, закон – нормативный правовой акт, рассчитанный на неоднократное применение. Но что написано в городских скрижалях, то написано.

Норма, прописанная в Уставе понятна, обе ветви власти, законодательная и исполнительная представляют субъект в межрегиональных отношениях. И если одна из властных ветвей воздерживается от подписания или утверждения заключения соглашения, то оно является не заключенным и не порождает никаких правовых последствий.

На сайте Законодательного Собрания Севастополя можно посмотреть какие договоры были им утверждены.

В этом списке соглашения с городом Москвой нет!

В списке нет, а деньги есть.

Сегодняшняя практика идет по пути принятия региональных законов регулирующих порядок заключения договоров от имени субъекта Федерации, такой закон снимает сразу множество вопросов, которые сегодня вполне может начать задавать прокуратура.

Источник: Портал Информер