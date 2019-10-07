Проект ремонта подпорной стены на Советской будет усовершенствован

7 октября 2019     22
Проект ремонта подпорной стены на Советской будет усовершенствован

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам пересмотреть проект капитального ремонта подпорной стены по ул.Советская,42 ввиду очевидных огрехов в проделанной работе.

«Посмотрите еще раз проект. Потому как в ходе ремонта стало ясно, что не дренажная и ливневая системы попросту не предусмотрены. Для чего так делать чтобы потом заново переделывать? Необходимо прямо сегодня выехать на объект и начинать устранять недоработки», – обратился Михаил Развожаев к и.о. директора департамента городского хозяйства Евгению Горлову.

Работы по капремонту подпорной стены по ул.Советская, 42 выполнены на 60%. Сейчас там ведутся работы по ремонту отдельных участков с устройством железобетонных фундаментов.

В 2019 году на капремонт лестниц выделено 37 миллионов рублей. К концу года должны быть отремонтированы шесть подпорных стен. На двух объектах ремонт уже завершен.

В капитальном ремонте находится четыре подпорных стены: по ул. Суворова, 35 с исполнением в 94%. Сейчас там ведется установка дренажных труб, подготовка к устройству покрытия площадок брусчаткой и монтажу перил.

Напомним, что ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручал руководителю департамента городского хозяйства и коммунальщикам при ремонте подпорных стен в центре города сохранять исторический облик конструкций.


Понедельник, 7 октября 2019 г. 553

Источник: Портал Информер

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