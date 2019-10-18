Проект «Севастопольских мам» одержал победу на конкурсе Фонда президентских грантов

18 октября 2019     26
Проект «Севастопольских мам» одержал победу на конкурсе Фонда президентских грантов

Одиннадцать севастопольских проектов получат финансовую поддержку по итогам конкурса, проведенного в Фонде президентских грантов.

В числе победителей оказалась и Севастопольская региональная общественная организация защиты детства и материнства «Севастопольские мамы» (председатель организации Елена Голубева), представившая на конкурс проект «Верь в себя».

Проект направлен на охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни.

««Верь в себя» – он про преодоление. Конечно, он про спорт, про детей-инвалидов, про здоровый образ жизни. Но прежде всего он направлен на помощь людям в преодолении собственных страхов, неуверенности и опасения в том, что выше головы – не поднимешься. Поднимешься. Скалолазы это умеют», – рассказала Голубева.

Откуда родилась идея данного проекта?

«В нашем городе живет Михаил Сапаров, двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию, человек, который учит собственным примером и авторской методикой детей с инвалидностью преодолевать и подниматься вверх. Сначала по стене скалодрома, а затем и по настоящей скале вверх. Он разработал авторскую методику и уверенно тренировал ребят с особенностями здоровья в Санкт-Петербурге.

Михаил Сапаров

Теперь он живет в нашем городе, где есть море и горы. Он хочет быть полезным, нужным и важным. Поэтому мы и стали заявителями в грантовом проекте по открытию секции адаптивного скалолазания. Мы уважаем и поддерживаем новаторов, творцов, тех, кто двигают вперед нас самих и наших детей…

Что же касается получения гранта – это процесс непредсказуемый в своем результате. И всегда, после длительного периода подготовки заявки, приходится гадать — «поддержат или завернут». Не завернули. Поддержали. Услышали. Мы рады, что наш проект, все усилия будут иметь продолжение благодаря Фонду президентских грантов», – сказала Голубева.

Остается добавить, что СРОО «Севастопольские мамы» до 2014 года трижды получала средства по различным грантам социальной направленности, помогала дому престарелых, поддерживала детей из детского дома с точки зрения психологической уверенности, продвигала программу региональной поддержки многодетным семьям.

К слову сказать, проект в области популяризации и поддержки грудного вскармливания «Молочная река» уже после 2014 с третей подачи получил положительный результат. Несколько проектов все еще ждут своего «звездного часа».

Справка:

Адаптивное скалолазание – это скалолазание, доступное людям с ограниченными возможностями здоровья. Им могут заниматься как взрослые, так и дети с 5 лет. Занятия в секции адаптивного скалолазания позволят узнать общие понятия о физической культуре и спорте, укрепить мышечный тонус, равновесие и координацию, стать более мобильными и научиться самообслуживанию, социализироваться в обществе.

Елена Голубева, ее соратники и единомышленники, разработчики проекта «Верь в себя», уверены, что открытие секции адаптивного скалолазания станет важным событием в жизни многих ребят с особенностями здоровья в Севастополе.

Источник: Портал Информер

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