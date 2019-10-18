Проект «Севастопольских мам» одержал победу на конкурсе Фонда президентских грантов

Одиннадцать севастопольских проектов получат финансовую поддержку по итогам конкурса, проведенного в Фонде президентских грантов.

В числе победителей оказалась и Севастопольская региональная общественная организация защиты детства и материнства «Севастопольские мамы» (председатель организации Елена Голубева), представившая на конкурс проект «Верь в себя».

Проект направлен на охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни.

««Верь в себя» – он про преодоление. Конечно, он про спорт, про детей-инвалидов, про здоровый образ жизни. Но прежде всего он направлен на помощь людям в преодолении собственных страхов, неуверенности и опасения в том, что выше головы – не поднимешься. Поднимешься. Скалолазы это умеют», – рассказала Голубева.

Откуда родилась идея данного проекта?

«В нашем городе живет Михаил Сапаров, двукратный чемпион мира по адаптивному скалолазанию, человек, который учит собственным примером и авторской методикой детей с инвалидностью преодолевать и подниматься вверх. Сначала по стене скалодрома, а затем и по настоящей скале вверх. Он разработал авторскую методику и уверенно тренировал ребят с особенностями здоровья в Санкт-Петербурге.

Михаил Сапаров

Теперь он живет в нашем городе, где есть море и горы. Он хочет быть полезным, нужным и важным. Поэтому мы и стали заявителями в грантовом проекте по открытию секции адаптивного скалолазания. Мы уважаем и поддерживаем новаторов, творцов, тех, кто двигают вперед нас самих и наших детей…

Что же касается получения гранта – это процесс непредсказуемый в своем результате. И всегда, после длительного периода подготовки заявки, приходится гадать — «поддержат или завернут». Не завернули. Поддержали. Услышали. Мы рады, что наш проект, все усилия будут иметь продолжение благодаря Фонду президентских грантов», – сказала Голубева.

Остается добавить, что СРОО «Севастопольские мамы» до 2014 года трижды получала средства по различным грантам социальной направленности, помогала дому престарелых, поддерживала детей из детского дома с точки зрения психологической уверенности, продвигала программу региональной поддержки многодетным семьям.

К слову сказать, проект в области популяризации и поддержки грудного вскармливания «Молочная река» уже после 2014 с третей подачи получил положительный результат. Несколько проектов все еще ждут своего «звездного часа».

Справка:

Адаптивное скалолазание – это скалолазание, доступное людям с ограниченными возможностями здоровья. Им могут заниматься как взрослые, так и дети с 5 лет. Занятия в секции адаптивного скалолазания позволят узнать общие понятия о физической культуре и спорте, укрепить мышечный тонус, равновесие и координацию, стать более мобильными и научиться самообслуживанию, социализироваться в обществе.

Елена Голубева, ее соратники и единомышленники, разработчики проекта «Верь в себя», уверены, что открытие секции адаптивного скалолазания станет важным событием в жизни многих ребят с особенностями здоровья в Севастополе.

Источник: Портал Информер