Проект «Терруар – Севастополь» расширяет круг участников

26 сентября 2019     7
Проект «Терруар – Севастополь» расширяет круг участников

В департаменте сельского хозяйств Севастополя состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта «Терруар – Севастополь».

В мероприятии приняли участие руководитель департамента Дмитрий Чумаков, представители департамента по имущественным и земельным отношениям, Севприроднадзора, департамента экономического развития, Главного Управления культуры и другие.

«По моему мнению, Ассоциация виноградарей и виноделов должна активизировать работу с субъектами хозяйствования, которые реализуют свои инвестпроекты в рамках «Терруара». Они должны как можно быстрее пройти необходимые процедуры по изменению разрешенного вида использования земельных участков и определиться со своими планами по строительству объектов. Это, прежде всего, в их интересах. Со своей стороны, правительство Севастополя окажет всю возможную помощь в рамках своих полномочий», – отметил Дмитрий Чумаков.

В настоящее время активно реализуется информационное сопровождение проекта: уже готова полиграфическая продукция на трех языках (русском, английском, китайском), в том числе буклеты и каталоги, посвященные предприятиям – участникам проекта и в целом по тематике «Винный туризм в Севастополе».

С 30 октября начнется установка навигационных указателей на дорогах, примыкающих к объектам, входящим в дорожную карту проекта.

На совещании также был поднят вопрос обустройства дорог, ведущих от магистральных трасс к объектам «Терруара», который предусмотрен планом мероприятий приоритетного проекта.

До 4 октября текущего года будет актуализирован, согласован с рабочей группой и утвержден перечень дорожных работ, которые планируется провести силами «Севавтодора» до конца года.

Также в ходе заседания были приняты на рассмотрение заявления о включении в приоритетный проект «Терруар Севастополь» еще от четырех потенциальных участников. Прием некоторых из них был одобрен членами рабочей группы. 


Четверг, 26 сентября 2019 г. 2076

Источник: Портал Информер

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