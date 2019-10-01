Происшествия в Севастополе: дети попадают в ДТП чаще всего вечером в среду

В Севастополе за прошедшую неделю произошло 11 ДТП. В них 12 человек получили травмы различной степени тяжести, а также двое несовершеннолетних.

«По статистике, в 2019 году самым аварийным днём недели по количеству ДТП с участием детей стала среда, с 17 до 20 часов – самое аварийное время суток. В этот период под колеса транспорта чаще всего попадают школьники в возрасте от 7 до 10 лет», – информирует пресс-служба ГИБДД по Севастополю.За минувшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 508 административных правонарушений.

За предыдущую неделю в Севастополе произошло 14 ДТП, в которых пострадали 19 человек.

На этой неделе Госавтоинспекция проведет рейды «Ученик», «Автобус» и «Пешеходный переход».





Вторник, 1 октября 2019 г. 122

Источник: Портал Информер