Прокуратура выясняет, на что пошли деньги, направленные на озеленение парка в Севастополе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку закупок, которые осуществляло государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы».
Надзорное ведомство установило нарушения в части формирования стоимости деревьев при озеленении сквера на улице Павла Корчагина, 16.
«В проектной документации закреплено, что зеленые насаждения, которые планируется посадить, не должны превышать высоту в 150 см. Но стоимость отдельных позиций зеленых насаждений сформирована из расчета приобретения саженцев, превышающих высоту 250 см, что дороже по цене», – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Надзорное ведомство внесло в адрес ГБУ «Парки и скверы» представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле.
Понедельник, 28 октября 2019 г. 276
Источник: Портал Информер