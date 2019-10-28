Прокуратура выясняет, на что пошли деньги, направленные на озеленение парка в Севастополе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку закупок, которые осуществляло государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы».

Надзорное ведомство установило нарушения в части формирования стоимости деревьев при озеленении сквера на улице Павла Корчагина, 16.

«В проектной документации закреплено, что зеленые насаждения, которые планируется посадить, не должны превышать высоту в 150 см. Но стоимость отдельных позиций зеленых насаждений сформирована из расчета приобретения саженцев, превышающих высоту 250 см, что дороже по цене», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство внесло в адрес ГБУ «Парки и скверы» представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 276

Источник: Портал Информер