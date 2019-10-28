Прокуратура выясняет, на что пошли деньги, направленные на озеленение парка в Севастополе

28 октября 2019     19
Прокуратура выясняет, на что пошли деньги, направленные на озеленение парка в Севастополе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку закупок, которые осуществляло государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы».

Надзорное ведомство установило нарушения в части формирования стоимости деревьев при озеленении сквера на улице Павла Корчагина, 16.

«В проектной документации закреплено, что зеленые насаждения, которые планируется посадить, не должны превышать высоту в 150 см. Но стоимость отдельных позиций зеленых насаждений сформирована из расчета приобретения саженцев, превышающих высоту 250 см, что дороже по цене», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство внесло в адрес ГБУ «Парки и скверы» представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 276

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В конкурсе «Лидеры России» участвуют больше 900 севастопольцев
В конкурсе «Лидеры России» участвуют больше 900 севастопольцев

Сегодня в полночь завершился прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». 939 севастопольцев решили участвовать в конкурсе, сообщил на своих …


Педофила из Сакского района приговорили к 17 годам лишения свободы
Педофила из Сакского района приговорили к 17 годам лишения свободы

Суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему жителю Сакского района доказательства, собранные Следственным комитетом России по Республике Крым и …


Севастопольская общественница отчаялась бороться с местными чиновниками и призывает Росприроднадзор принять меры (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)
Севастопольская общественница отчаялась бороться с местными чиновниками и призывает Росприроднадзор принять меры (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

Уважаемая Светлана Геннадиевна! Пишет вам руководитель общественной организации «Экологический контроль». Как коренной житель Севастополя, общественно-экологический инспектор по Крыму и Севастополю, очень …


Прокуратура выясняет, на что пошли деньги, направленные на озеленение парка в Севастополе
Прокуратура выясняет, на что пошли деньги, направленные на озеленение парка в Севастополе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку закупок, которые осуществляло государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы». Надзорное ведомство установило нарушения в …


СМИ назвали претендентов на должность главного тренера «Ротора»
СМИ назвали претендентов на должность главного тренера «Ротора»

13:45 На вакантное место главного тренера волгоградского «Ротора» претендует ряд известных специалистов. © Владимир Песня РИА Новости Как сообщает «Чемпионат», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты