Прокуратура Кемеровской области проверяет информацию о пытках и систематических избиениях в СИЗО

В средствах массовой информации опубликовано видео о применении насилия к заключенным в СИЗО-4 Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей.

По предварительным данным, события, которые показаны в сюжете, произошли в 2017 году в СИЗО-4.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.







Пятница, 3 января 2020 г. 32

Источник: Портал Информер