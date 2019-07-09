Прокуратура Крыма проверит деятельность «Крымавтотранс»

Директор государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук написал заявление об увольнении. Об этом 9 июля в ходе заседания Совета министров республики сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Я сказал, чтобы господин Коробчук написал заявление. Он написал заявление. К сожалению, мои команды выполнены не были. Подсадчики на всех автостанциях как работали, так и продолжают работать. И в ночное время работали. Плевать все хотели на законодательство. Никто не стесняется. Это все происходит открыто, на глазах у граждан. Граждане страдают, в первую очередь. Мы все это делаем в их интересах», – заявил Аксёнов.

Он также попросил прокурора республики Олега Камшилова провести проверки на всех автостанциях государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс».

«Переворошить всю эту кучу хлама. Каждая станция – это список нелегальных автобусов. Олег Анатолиевич, прошу (проверить) использование имущества. Во многих случаях оно не ставилось на учет сознательно. Коллеги говорят, что только туалеты на «Крымавтотрансе» наличными 1,5 млн рублей в месяц приносят. Это платные туалеты. Все эти деньги поступают кэшем, наличными в карманы различных должностных лиц. Перевернуть все, допросить всех, кто участвовал. Были платные услуги? Куда поступали деньги? В кассе если денег нет, значит их стопроцентно распределили между собой участники процесса», – сказал Аксёнов.

По его словам, на прилегающих к автостанциях территориях продолжается посадка в автобусы безбилетников. Глава Крыма поручил оказать содействие новому директору госпредприятия в вопросе наведения порядка. В частности, по его мнению, необходимо провести инвентаризацию имущества, установить камеры видеонаблюдения и разместить списки автобусов, легально заходящих на станции.

«Быстро провести инвентаризацию имущества, поставить на учет, деньги в кассу пустить. Список транспортных средств, которые должны заезжать на автостанции, необходимо опубликовать, в том числе, и на интернетресурсах министерства транспорта и «Крымавтотранса». Видеокамеры в течение двух месяцев – выручка позволяет – установить: на въезде, подъезде должен быть обзор территории. Коллеги вчера информацию давали, что даже там, где пытались поставить видеокамеру, поставили так, чтобы не было видно основных площадок, где идет подсадка безбилетников. На каждом этапе мошенничество формируется», – добавил Аксёнов.

Напомним, что Коробчук занимал свою должность с октября 2016 года. До этого он возглавлял межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №6 по Республике Крым (Евпатория).