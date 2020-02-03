Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. Одного из них, Олега Пулатова, будут защищать адвокаты из международной группы — двое голландских и один российский, добавила она.

Кутьина подчеркнула, что они будут работать «в соответствии со всеми нормами международного права».

«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела (…) будет независимым и объективным», — сказала Кутьина.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук».

Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе 9 марта 2020 года.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 624

Источник: Портал Информер