Прокуратура проводит проверку севастопольского застройщика

6 декабря 2019     19
Прокуратура проводит проверку севастопольского застройщика

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку законодательства об участии в долевом строительстве жилого дома на улице Генерала Мельника.

Выявлены нарушения, которые допустил застройщик.

«С января 2018 года по апрель 2019 года директор и одновременно соучредитель ООО «Техноальянс» разместил на официальном сайте предприятия информацию с предложением приобрести квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме.

Однако разрешения на строительство многоквартирного дома застройщику не выдавалось, а земельный участок предоставлен для индивидуального жилого строительства», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

На основании договоров купли-продажи доли в объекте капитального строительства руководитель коммерческой структуры привлёк денежные средства граждан в сумме более 14,5 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении руководителя фирмы по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).



Пятница, 6 декабря 2019 г. 1024

Источник: Портал Информер

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