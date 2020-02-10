Прокуратура Севастополя намерена запретить продажу квартир в ЖСК «Корабел»

В Севастополе идёт продажа квартир в домах №4, №6 и №8 на улице Артдивизионовской, относящихся к жилищно-строительному кооперативу «Корабел». Прокуратура Нахимовского района требует запретить распространение в интернете информации об их продаже.

«Ранее Нахимовский районный суд Севастополя признал комплекс домов на указанной территории самовольной постройкой и обязал жилищно-строительный кооператив снести его за свой счёт», – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила исковое заявление о признании размещенной на интернет-ресурсах информации о продаже недвижимости, запрещенной к распространению. Дело должно быть рассмотрено в Нахимовском суде.

Напомним, что в марте 2019 года экс-губернатор Дмитрий Овсянников планировал принять участие в судьбе дома ЖСК «Корабел» на улице Артдивизионовская. Тогда власти города планировали изучить ситуацию в отношении порядка 30 новостроек, чтобы рассмотреть возможность введения их в эксплуатацию.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 309

Источник: Портал Информер