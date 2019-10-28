Прокуратура Севастополя подтвердила, что в школах города не хватает учебников

Прокуратура Севастополя организовала проверку сообщения средств массовой информации о необеспечении обучающихся общеобразовательных учреждений города учебниками и учебными пособиями.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение законодательства об образовании учащиеся школ обучались по учебникам и учебным пособиям, которые не включены в образовательные программы и были приобретены за счёт средств родителей.Также выявлены факты не укомплектованности библиотечного фонда общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в полном объеме.

Для устранения выявленных нарушений законодательства и недопущения их в дальнейшем прокуратурой внесены 19 представлений руководителям общеобразовательных учреждений города: ГБОУ «Севастопольский политехнический лицей», ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 6 VII вида», гимназий № 7, 8, школ № 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 36, 47 и 59.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле.

Проверки продолжаются.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 172

Источник: Портал Информер