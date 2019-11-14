Прокуратура Севастополя проверила доступность пешеходных дорожек

Прокуратура Севастополя проверила обеспечение доступности пяти школ города для пешеходов и организацию их безопасного движения. Выявлены нарушения, и в ГБУ «Севастопольский автодор» внесены представления.

«Вокруг ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» не оборудован пешеходный переход, а также дорожные знаки «Жилая зона», «Пешеходный переход», «Осторожно дети» и «Искусственные неровности», что противоречит требованиям ГОСТ Р 50097-93 (государственный стандарт РФ «Автомобильные дороги и улицы.

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»). Аналогичные нарушения в части необорудования дорожных знаков «Пешеходный переход», «Осторожно дети» выявлены вблизи ГБОУ «СОШ № 37», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что представления по этим объектам администрация дорожного предприятия рассмотрела и удовлетворила.

Вопросы наличия тротуаров вблизи ГБОУ «СОШ № 25» и ГБОУ «СОШ № 33» проверены прокурором Балаклавского района. На момент проверки нарушения, которые ранее имели место, были устранены.

Вблизи ГБОУ «Гимназия № 10» установлено, что вокруг указанной школы не оборудован тротуар для пешеходов, в связи с чем в адрес ГБУ «Севастопольский автодор» также внесено представление.

В настоящее время оно находится на рассмотрении.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 81

Источник: Портал Информер