Прокуратура требует запретить доступ к сайту, на котором рассказывается о ловли и приготовлении крабов

27 августа 2019     19
Прокуратура требует запретить доступ к сайту, на котором рассказывается о ловли и приготовлении крабов

Прокуратура Нахимовского района Севастополя требует запретить доступ посетителей к сайту, который рассказывает о способах ловли и приготовления крабов. Надзорное ведомство обнаружило ресурс в ходе мониторинга интернета. В прокуратуре отмечают, что ловить крабов запрещено.

«Выявлены факты размещения информации о способе вылова, приготовления и употребления в пищу травяных, мраморных и каменных крабов, занесенных в Красную книгу Севастополя, а также вылов которых запрещен правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Специалисты надзорного ведомства подчёркивают, что за вылов этих ракообразных предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Прокуратура подала иск в суд Симферополя с требованием запретить распространение незаконной информации.  


Вторник, 27 августа 2019 г. 127

Источник: Портал Информер

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