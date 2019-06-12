Прокурор Севастополя представил новых районных прокуроров

Прокурор Севастополя Марк Большедворский представил коллективу прокуратуры Гагаринского района нового прокурора Дмитрия Запорожца.

Он был назначен приказом генерального прокурора РФ 27 мая сроком на пять лет.

Дмитрий Запорожец–>

Старший советник юстиции Дмитрий Запорожец родился в 1978 году в Севастополе. В 2000 году, окончив Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, начал службу в органах прокуратуры Автономной Республики Крым, затем прокуратуры Севастополя. В прокуратуре города прошел путь от помощника Севастопольского транспортного прокурора до прокурора Балаклавского района Севастополя.

Награжден знаком отличия “За верность закону” II степени.

Согласно налоговой декларации, опубликованной на сайте прокуратуры, бывший прокурор Балаклавского района Дмитрий Запорожец заработал в прошлом году 1,5 млн руб.

На место Запорожца генпрокурор назначил старшего советника юстиции Сергея Журавлёва, который ранее занимал должность прокурора Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Сергей Журавлёв родился в 1980 году в Сочи Краснодарского края. В 2002 году, окончив юридический факультет Московского государственного университета сервиса (филиал в г. Сочи), начал службу в органах прокуратуры Краснодарского края.

Прошел путь от следователя прокуратуры Адлерского района г. Сочи до первого заместителя прокурора г. Сочи. В последнее время занимал должность прокурора Тахтамукайского района Республики Адыгея.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся. Награждён нагрудным знаком “За безупречную службу” и знаком отличия “За верность закону” III степени.

Прокурорам Ленинского и Нахимовского районов полномочия продлены еще на 5 лет.