Пропавшая гуманитарка, «игнор» ветеранов, игры в единоросса: Вячеславу Аксенову мало скандалов и 11 миллионов
25 июня 2019 13
До выборов в Заксобрание Севастополя осталось два с половиной месяца. Уже сейчас в городе появляется политическая реклама с призывом голосовать за того или иного кандидата, и с каждым днем ее будет все больше. Олигарх Алексей Чалый намерен вновь собрать большинство своих людей в Заксобрании, выдвигая их от разных политических сил и по разным мажоритарным округам. Одним из кандидатов желает стать действующий депутат Вячеслав Аксенов, прославившийся в Севастополе не столько законотворческой инициативой, сколько скандалами с утерянными миллионами.
Вячеслав Аксенов не является севастопольцем ни по своему рождению (Москва, 1958 год), ни по духу, ни по менталитету. Он простой «понаехавший». На официальном сайте Заксобрания Севастополя информация о Вячеславе Аксенове «туманно-засекречена».
В 1980 году Аксенов оканчивает обучение в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, а в 1983 году аспирантуру этого же вуза. Какое при этом он получает образование – не указано. Но, исходя из учёного звания «кандидат экономических наук, доцент», можно предположить, что базовое образование Аксенов имеет экономическое. Только если он, как Чалый, не приписал себе «красивую» степень. В армии не служил, так как в период с 1983 по 1991 год Аксенов – «преподаватель экономических и математических дисциплин в вузах». В каких вузах и каких городов – информации нет.
Чем конкретно занимался Вячеслав Аксенов до того момента, как в 1991 году переехал в Севастополь, неизвестно. Однако развал Союза становится началом карьеры Аксенова уже не на преподавательском поприще. Начало «лихих» девяностых, а именно 1991 и 1992 годы, он проводит в должности заместителя начальника управления по экономике Управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольского горисполкома.
Так сказать, своеобразная разминка перед стремительным стартом. Ибо вся последующая жизнь Аксёнова связана с весьма интересными банками.В 1992 году Вячеслав Аксенов занял должность председателя правления банка «Таврика». Позже несколько раз становился замом и снова председателем: какие схемы проворачивались с помощью такой рокировки, можно только догадываться. В 2001 году становится заместителем управляющего другого банка – «Аваль», а потом переходит на должность председателя правления банка «Морской». После этого в его жизни были еще «Полтава-банк» и «Авант-банк». Сколько еще бы банков он поменял в своей жизни – неизвестно, но в 2014-ом Крым вернулся в Россию.
И вот в 2014 году, набравшись богатого банковского опыта, Аксенов неожиданно ударяется в политику и становится членом партии «Единая Россия». Он проходит в Заксобрание исключительно благодаря Алексею Чалому для того, чтобы обслуживать личные интересы олигарха. После чего его назначают председателем постоянной комиссии по бюджету, чтобы полученные при Украине финансовые знания Аксенова не пропадали даром. «Деньги к деньгам», как говорится…
Самым громким финансовым скандалом, который возник из-за деятельности Вячеслава Аксенова, стало распределение гуманитарной помощи во время «Русской весны». Жители всех регионов Российской Федерации переводили огромные суммы в помощь севастопольцам во время событий 2014 года – для городских нужд. С гуманитаркой работали структуры, непосредственно связанные с ближним кругом олигарха Алексея Чалого: БФ «35-я береговая батарея» и банк «Морской». Представители обеих структур, Вячеслав Горелов и Вячеслав Аксенов, стали в 2014 году депутатами от «команды Чалого». Председателем комиссии по принятию гуманитарной помощи был исполнительный директор подконтрольной Чалому «Таврида Электрик» Виталий Хворост.
Куда делать гуманитарная помощь и перечисленные средства, известно только им, ведь за огромные деньги, которые поступили в город из российских регионов от организаций и частных лиц, так никто и не отчитался. Сайт sevispolkom.info, на котором во время «Русской весны» публиковались сообщения о поступлении в Севастополь денег, исчез бесследно со всей информацией. Общественники даже организовали комиссию по расследованию фактов распределения гуманитарной помощи, инициатива имела широкий резонанс. Комиссия направила более 45 запросов в российские города, привлекла к содействию горожан, которые имели отношение к распределению гуманитарки. Однако концов так и не нашли.
При этом ни подконтрольный Чалому ОНФ, ни банкир Аксенов, ни депутаты Заксобрания почему-то не участвовали в расследовании, что вызвало общественное удивление.
Точной цены вопроса, разумеется, никто не знает, но, по расчетам одного из местных СМИ, речь идет о порядка 10 миллионах евро.
От Чалого ждали четкого, вразумительного ответа на вопрос – куда были потрачены такие деньги? Он до неприличия долго молчал, после чего ответил так, что лучше бы молчал и дальше:
«Куда они только не расходовались — от срочного ремонта дорог до закупки инсулина». Какие дороги были отремонтированы в феврале-марте 2014 года, в разгар всем известных исторических событий, кто был подрядчиком, где в Севастополе находятся несметные залежи инсулина, до сих пор никому выяснить не удалось, что, безусловно, подмочило репутацию «команды Чалого» и финансиста Аксенова.Позже Вячеслав Аксенов вышел из политсовета партии, по списку которой он попал в Заксобрание. Тогда стало понятно, что для него партия была лишь инструментом, а не политическим убеждением. Ведь такие люди, как он, способны на ходу менять политические лозунги, забывать предвыборные обещания и давать новые – лишь бы угодить своему «патрону». Такими качествами, как на подбор, обладают все депутаты «команды Чалого».
Напоследок хочется напомнить, что за депутатские годы Вячеслав Аксенов существенно увеличил свои доходы – не пропадать же таланту банкира. Так, за 2014 год он задекларировал 1 119 132 рублей доходов, за 2015-ый – уже 1 998 587 рублей. Следующий год принес банкиру Аксенову 2 383 487 рублей, 2017-ый – 2 680 051. И наконец, за 2018 год Вячеслав Аксенов задекларировал 2 839 179 рублей. За четыре года выходит более 11 млн рублей. Также на сегодняшний день у него в собственности находится земельный участок площадью 1546 квадратных метров и жилой дом – 94 «квадрата». Автомобиль Вячеслава Аксенова, указанный в отчете, – РЕНО Каптюр 2017 года. Как видно из официальных отчетов, депутат может похвастаться стабильным улучшением уровня своей жизни, чего нельзя сказать о его избирателях.При этом именно Вячеслав Аксенов возглавляет бюджетную комиссию, которая в марте текущего года просто проигнорировала вопрос о повышенных выплатах всем ветеранам к 75-летию освобождения Севастополя. Напомним, 13 депутатов группы Чалого на пленарном заседании не поддержали предложение правительства города — к 75-летию освобождения Севастополя выплатить всем категориям ветеранов по семь тысяч рублей. На очередном заседании бюджетной комиссии Вячеслав Горелов, Татьяна Щербакова и председатель комиссии Вячеслав Аксёнов дали четко понять, что выплаты ветеранам по-прежнему не входят в сферу их интересов и не стали обсуждать это вопрос. К счастью, благодаря Правительству ветераны получили положенные им выплаты.
И если в сентябре 2019 года «команда Чалого» наберет большинство в Заксобрании, городские проблемы опять будут крутиться только вокруг конфликта между Правительством и депутатами. Олигарх Чалый продолжит управлять своими «марионетками», которые по факту ничего не делают для людей. Танцуют на балах, скандалят из-за высадки роз, «теряют» миллионы рублей, собранных для Севастополя со всей России, но не решают ни одной проблемы.