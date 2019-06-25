Пропавшая гуманитарка, «игнор» ветеранов, игры в единоросса: Вячеславу Аксенову мало скандалов и 11 миллионов

И вот в 2014 году, набравшись богатого банковского опыта, Аксенов неожиданно ударяется в политику и становится членом партии «Единая Россия». Он проходит в Заксобрание исключительно благодаря Алексею Чалому для того, чтобы обслуживать личные интересы олигарха. После чего его назначают председателем постоянной комиссии по бюджету, чтобы полученные при Украине финансовые знания Аксенова не пропадали даром. «Деньги к деньгам», как говорится…

Самым громким финансовым скандалом, который возник из-за деятельности Вячеслава Аксенова, стало распределение гуманитарной помощи во время «Русской весны». Жители всех регионов Российской Федерации переводили огромные суммы в помощь севастопольцам во время событий 2014 года – для городских нужд. С гуманитаркой работали структуры, непосредственно связанные с ближним кругом олигарха Алексея Чалого: БФ «35-я береговая батарея» и банк «Морской». Представители обеих структур, Вячеслав Горелов и Вячеслав Аксенов, стали в 2014 году депутатами от «команды Чалого». Председателем комиссии по принятию гуманитарной помощи был исполнительный директор подконтрольной Чалому «Таврида Электрик» Виталий Хворост.

Куда делать гуманитарная помощь и перечисленные средства, известно только им, ведь за огромные деньги, которые поступили в город из российских регионов от организаций и частных лиц, так никто и не отчитался. Сайт sevispolkom.info, на котором во время «Русской весны» публиковались сообщения о поступлении в Севастополь денег, исчез бесследно со всей информацией. Общественники даже организовали комиссию по расследованию фактов распределения гуманитарной помощи, инициатива имела широкий резонанс. Комиссия направила более 45 запросов в российские города, привлекла к содействию горожан, которые имели отношение к распределению гуманитарки. Однако концов так и не нашли.

При этом ни подконтрольный Чалому ОНФ, ни банкир Аксенов, ни депутаты Заксобрания почему-то не участвовали в расследовании, что вызвало общественное удивление.