Пропавшего в Чёрном море 2 месяца назад дайвера видели в центре Симферополя (ВИДЕО)

6 августа 2019     7
Пропавшего в Чёрном море 2 месяца назад дайвера видели в центре Симферополя (ВИДЕО)

Появилась надежда, что 46-летний дайвер из Екатеринбурга Дмитрий Осипов, пропавший в Чёрном море ещё 13 июня, может быть жив.

Его сестра Екатерина Батагова сообщила в соцсетях, что на днях человека, похожего на Дмитрия, видели в центре Симферополя.

«Людям говорил, что не помнит, как в море очнулся. В грязных джинсах был, босой, с бородой… Его видели рядом с главным по бомжам, который все знает», — написала сестра пропавшего.

В распоряжении Екатерины оказалась видеозапись, на которой, предположительно, дайвер садится в автобус, который едет до вокзала.

Екатерина обратилась за помощью к волонтерам отряда «Лиза Алерт», а также написала заявление в полицию.


Напомним, Дмитрий Осипов пропал 13 июня в районе 19:00 в акватории Черного моря в Республике Крым, в семи километрах от поселка Межводное.

Дайвер вместе с тремя друзьями собирал на дне моллюсков. В какой-то момент погода испортилась, начался шторм, резко стемнело, и коллеги потеряли Дмитрия из виду.

После получаса безрезультатных поисков дайверы отправились на берег и обратились в МЧС.

На третий день поисков дайвера видели возле старой башни в Черном море на границе между Россией и Украиной. Екатерина Батагова не исключает, что Дмитрия могло отнести течением на территорию Украины, Болгарии, Румынии, Венгрии или Турции.

В начале июля МЧС официально прекратило поиски.

 

«Шансов найти дайвера живым нет, в связи с чем и прекращаются активные поиски. Скорее всего, его могло подхватить течение и вынести к берегам Украины, в Херсонской области. О причинах говорить можно будет, когда будет найдено тело», — сообщили в экстренных службах Крыма.


Вторник, 6 августа 2019 г. 61

Источник: Портал Информер

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