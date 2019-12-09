Пропавший в Севастополе подросток найден мертвым

9 декабря 2019     21
Пропавший в Севастополе подросток найден мертвым

Пропавший две недели назад в Севастополе 16-летний подросток Иван Бебешко найден мертвым. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

«Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции. В ближайшее время будут назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины и времени смерти», – говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие изучит обстановку в семье, окружение подростка, будут установлены обстоятельства и события, предшествующие трагедии.

Напомним, что Иван Бебешко пропал без вести 26 ноября. По факту его исчезновения СК возбудил уголовное дело. На поиски парня вышли сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтеры из поискового движения «Лиза Алерт».



Понедельник, 9 декабря 2019 г. 464

Источник: Портал Информер

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