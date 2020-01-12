Пропустить такое невозможно! Самые ожидаемые события 2020 года

Прошлый 2019 год был ярким и щедрым на события, но грустить по нему все-таки не стоит — наступивший приготовил нам сюрпризы.

События, которые ждет Россия и мир, — в обзоре «ИНФОРМЕРА».

29 февраля

Если вы успели забыть, то наступивший 2020-й еще и високосный. Магия объясняется просто: астрономический год, за который Земля делает полный круг вокруг Солнца, длится 365 дней и шесть часов.

Получается, что за четыре года накапливается лишний день, который издавна привыкли списывать на 29 февраля.

Кстати, в високосный год родились Владимир Путин, Артем Дзюба и Андрей Малахов.

В 2020 году нас с вами в третий раз пересчитают: Всероссийская перепись населения начнется 1 апреля и закончится в конце декабря. На мероприятие планируется потратить 33 миллиарда рублей, и это всё — чтобы понять, перешагнула ли страна за отметку в 144,5 миллиона жителей.

Рассказать о себе государству можно одним из трех способов:

• заполнить заявку на портале госуслуг;

• дождаться переписчика дома;

• сходить в ближайший пункт переписи.

Юбилей Победы

9 мая Россия отметит 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне — 2020 год Владимир Путин уже объявил Годом памяти. Патриотические и образовательные мероприятия будут проходить весь год.

Главные события, конечно же, пройдут 9 мая: на Красной площади состоится торжественный парад с участием военных контингентов стран из Организации договора о коллективной безопасности (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и другие)

Не исключено присутствие лидеров мировых государств. А в Курске вскроют капсулу с посланием защитников Курской дуги потомкам.

ЧМ по хоккею и Олимпиада без России

В мае в Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Сборная России автоматически участвует, её место — в высшем дивизионе по итогам ЧМ-2019, где мы заняли третье место.

Известно точно, что российский триколор не украсит летние Олимпийские игры в Токио. Отдельные спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговому скандалу, смогут выступать под нейтральным флагом. Грустно, но никто не отбирает у нас возможности следить за этим событием, тем более что Япония готовится к нему с особым трепетом.

Под олимпийские объекты пошли 23 района Токио, главный стадион, построенный к Играм 1964 года, реконструируют, а на соревнования продадут 7,5 миллиона билетов

Следите за играми с 24 июля по 9 августа.

В России выбирают губернаторов, в Штатах — президента

13 сентября — единый день голосования в России: два десятка субъектов будут выбирать себе новых глав и депутатов в парламенты городского и регионального уровня. В Севастополе состоятся выборы губернатора. Жители города- героя сделают выбор, кто будет у руля Севастополя следующие пять лет.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/451303

3 ноября в США выберут президента. Голосованию предшествуют праймериз, их победители — представители главных политических партий Штатов — и становятся основными кандидатами на президентское кресло. Дональд Трамп уже заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок.

Гигантский iPhone и еще четыре «яблока»

Урожайным будет год для Apple, корпорация планирует представить сразу пять моделей iPhone. У самого большого телефона диагональ экрана будет 6,7 дюйма, модель оснастят тремя камерами (как у модели 11 Pro). Еще три камеры поместятся на модель поменьше, с диагональю 6,1 дюйма.

Модели с экранами 5,4 дюйма будут уже двухкамерными. Размер экрана самого маленького смартфона — 4,7 дюйма.

На радость геймерам в 2020 году ожидается новое поколение приставок PlayStation и Xbox.

21 марта в столичном «Крокусе» соберутся все рокеры России

Вячеслав Бутусов, «Маша и медведи», «Сплин», Настя Полева, Глеб Самойлов, Сергей Бобунец и другие исполнят саундтреки из фильма «Брат-2», которому исполняется двадцать лет.

Страда музыкальных фестивалей традиционно растянется на всё лето: с 24 по 26 июля неформалы будут топтать поляну «Нашествия», 27 июля в Самаре пройдет «Рок над Волгой», с 7 по 9 августа планируйте поездку в Нижегородскую область на Alfa Future People.

Летом заработает новый закон, согласно которому на все устройства, продаваемые в РФ, зарубежным компаниям обязательно придётся устанавливать российские программы. Здесь возникают два вопроса. Первый — зачем? Второй — что будет, если бренд уровня Apple откажется?

Российские чиновники советуют не паниковать. По мнению Леонида Левина, главы комитета по информационной политике Госдумы, Apple смирится с новыми требованиями.

«Это крупная компания, причин уходить у неё нет. Более того, есть примеры, когда она вносила корректировки. Так что я бы сейчас не делал громких заявлений, что Apple может уйти»

В общем, 2020-й обещает быть интересным и скучать нам точно не придётся.

Следите за новостями вместе с «ИНФОРМЕРом» в этом году.

Источник: Портал Информер