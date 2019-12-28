Против Минобороны России готовится информационная атака

Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

По его словам, работа в этом направлении ведется через «конкретные СМИ».

«При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства», — сказал Цаликов.

Он отметил, что информационная атака будет направлена на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии.

«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие», — сказал первый заместитель главы Минобороны.

По словам Цаликова, заказчики этой кампании будут использовать против Минобороны «грязные методы информационной борьбы», на что военное ведомство собирается ответить «честной и открытой работой».

Российских журналистов замминистра призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой атаки.

«В нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью», — заключил он.







Суббота, 28 декабря 2019 г. 802

Источник: Портал Информер