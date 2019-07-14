Профессиональный врио или «второй шанс»?

Ко всему прочему в дело вмешался вездесущий Чалый, который сначала клятвенно пообещал поддержать единороссов, а затем, действуя в привычном для себя русле, выставил своих кандидатов по всем округам, чем ясно показал, что единороссы находятся по другую сторону баррикады.



В этой ситуации речь уже шла не просто о проигрыше единороссов на выборах в Законодательное собрание, но о тотальном разгроме.

А к таким итогам избирательной кампании Кремль всегда относился и относится крайне болезненно.

Именно поэтому с короткой скамейки запасных игроков был срочно извлечен Михаил Развожаев и оперативно отправлен в СевастопольКремль уже использовал Развожаева в качестве кризисного менеджера в Хакассии, где ситуация на выборах также вышла из-под контроля.

Но переломить ситуацию в Хакассии Развожаев не смог.

Сможет ли он это сделать в Севастополе, регионе, положение в котором куда как более запутано, чем в Хакассии?



Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте проанализируем то, с чем столкнется врио губернатора.

Во-первых, ни для кого не секрет, что рейтинг популярности Овсянникова в последние недели находился, что называется в рамках арифметической погрешности.

Новый ВРИО, по задумке авторов рокировки, должен был бы получить определенный вотум доверия от севастопольцев.



Но этого не произошло. Большинство жителей города, хотя и поддержали отставку Овсянникова, но к новому ВРИО отнеслись с прохладцей, если не сказать с полным безразличием.



И причина этого более чем проста. Если отставка Меняйло была воспринята как надежда на позитивные изменения в городе, то смещение Овсянникова — просто как еще одна игра верхов.



Во-вторых, смена губернатора никак не повлияло на главный и фундаментальный вопрос – пресловутую пенсионную реформу. А именно принятие этой реформы привело к образованию глубокой трещины между властью и народом. И эта трещина будет углубляться и дальше.



В-третьих, от «русской весны» ждали вовсе не смены флагов и территориальных приращений, а кардинального изменения всей внутренней и внешней политики России. Проще говоря – воссоздание СССР-2.

То есть, обновленного государства, в котором социальные гарантии будут удачно совмещаться с теми позитивными переменами, которые произошли за последние десятилетия.

Именно поэтому пенсионная реформа так больно и ударила по гражданам России. Ибо, сам её факт означал то, что надежды на перемены так и останутся надеждами.

Когда же горькое осознание этого факта пришло к россиянам, весь крымский консенсус разрушился до основания Все вышеизложенное относится и к Севастополю. И поэтому, когда Дмитрий Саблин вещает о ставке на патриотизм, то его заявления в лучшем случае воспринимаются с саркастической усмешкой.



И вовсе не потому, что севастопольцы не являются патриотами. А потому, что под патриотизмом они понимают развитие страны, а не консервацию уже полностью отживших и разложившихся социально-экономических отношений.



В-четвертых, это пресловутый фактор Чалого. Тот самый фактор, который уже угробил Меняйло и Овсянникова, который как дамоклов меч нависает и над головой Развожаева.

Чалый, а под этим именем мы понимаем не просто бизнесмена Алексея Чалого с кучкой клоунов, лузеров и вечных прихлебателей, а, прежде всего, стоящие за его спиной влиятельные московско-питерские кланы прекрасно понимает все вышеизложенные пунктыИ его стратегия была более чем ясна с самого начала кулуарных договоренностей с единороссами. Взять от «Единой России» как можно больше, а затем выставить своих кандидатов и собрать голоса протестного электората. Именно для этого и были созданы всякие зеленые, голубые и фиолетовые.

Получив абсолютное большинство в Законодательном собрании Севастополя, Чалый не просто поставит под контроль врио, а сделает большую политическую сенсацию уже общероссийского, если не мирового масштабаОтставка Овсянникова, которая стала попыткой кремлевских политтехнологов решить проблему, в действительности, в который уже раз, после событий в Екатеринбурге и дело Голунова, показало слабость Кремля.

И Чалый (не как политик и бизнесмен, а как выразитель интересов все тех же кланов) будет давить на губернатора (читай: Кремль) и дальше, и больше, и жестчеЧто всему этому может противопоставить ВРИО Севастополя?

Да практически ничего!

Разрешить стройку на Матросском бульваре?

Но это ничего не даст, потому что эта проблема волнует от силы 1% севастопольцев.



Построить инфекционную больницу и онкологический центр?

Но для этого нужны годы, а их у Развожаева просто нет.



А на этом и заканчивается поле политического маневра для врио. Можно запускать шарики, переименовать в очередной раз СТВ, провести какой-то там фестиваль. По этому пути шёл Овсянников. И всем известно, куда он его привёл.

Именно поэтому все знаковые фигуры, которым предлагалась должность губернатора Севастополя, предпочли отказаться от такой сомнительной честиВпрочем, некоторые наши источники полагают, что все, что требует Кремль от Развожаева на данный момент, это просто не допустить катастрофы на сентябрьских выборах.



Как сказал один хорошо осведомленный источник: «Там требуют от него чуда. Но они забывают, что он всего лишь человек».

Может ли совершить чудо ВРИО?

Хакассия показала, что нет.

Покажет ли что-то другое Севастополь?