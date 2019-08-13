Профсоюзы предлагают перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

13 августа 2019     15
Профсоюзы предлагают перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается на официальном сайте ФНПР.

В качестве доказательств преимуществ такого перехода приводятся результаты исследования Роструда и сервиса Head Hunter, где сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства в стране.

Также упоминается положительный опыт других стран, где сокращение рабочей недели показало действенный эффект.

Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян в числе ближайших перспектив.

По мнению ФНПР, предприятия выбирают сокращенную неделю из-за финансовых трудностей, что сказывается на зарплатах сотрудников.

При этом сокращение рабочей недели должно происходить исключительно с сохранением текущей зарплаты сотрудника, уверены в ФНПР.


Вторник, 13 августа 2019 г. 61

Источник: Портал Информер

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