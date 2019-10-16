Прошел «Круглый стол», посвященный связям Крыма с украинской диаспорой

16 октября 2019     12
Прошел «Круглый стол», посвященный связям Крыма с украинской диаспорой

В Симферополе прошел «Круглый стол» «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом». В третьем съезде украинских соотечественников, проживающих за рубежом, приняли участие 15 делегатов из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Германии, Грузии, Киргизии, Литвы, Польши, Эстонии, а также Донецкой и Луганской народных республик.

На «Круглом столе» его участники обсудили вопросы роли национальных, этнических и религиозных меньшинств в межнациональных, межрегиональных и международных отношениях, а также вопрос сохранения традиционной украинской культуры в Крыму.


На «Круглом столе»

— Тут и участники и просто знакомые, — рассказал Андрей Романчук, украинец из Польши, — со многими мы познакомились в Варшаве во время конференции ОБСЕ, а с другими были знакомы ранее, а я уже в 4 раз в Крыму.

На конференции он рассказал собравшимся — как ущемляются права украинцев в Польше.

— Сегодня наш день начался с возложения цветов к памятнику гетману Богдану Хмельницкому и поздравления наших крымских казаков с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, — рассказала Анастасия Гридчина, председатель РОО «Украинская община Крыма», кроме того гости познакомились с культурой украинцев в Крыму, они посетили этнографический музей, где им рассказали о тонкостях украинской вышивки на примере Веры Роик.


Возложение цветов

Представители диаспоры рассказали, что ими были созданы свои информационные порталы, на которых пишут на двух языках – русском и украинском, и сообщают о том – как проводят свои культурно-просветительские мероприятия.

На «Круглом столе гости высказали пожелание о создании международного союза общественных организаций «Россия-Украина».

— Мы надеемся, что гости увезут отсюда только положительные эмоции, — отметила Анастасия Гридчина, — они увидели, что права украинцев в Крыму не ущемлены. С каждым годом все больше гостей хотят приехать в Крым и увидеть все своими глазами и обменяться опытом.

фото автора и с сайта «Переяславская рада»


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Олег Широков Источник: Крымские новости

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