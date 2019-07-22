Прощай, Пономарёв!

«В пятницу отправил Илью Пономарёва в отставку. Департаменты, подведомственные Илье Вячеславовичу, на меня напрямую замыкаются. Все решения лично буду согласовывать. Ничего не делаем без моего согласования», — сказал Развожаев.

На сегодняшнем аппаратном совещании и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в пятницу отправил вице-губернатора Илью Пономарёва в отставку. Примечательно, что Владимира Базарова также не было на заседании правительства. Возможно, он уволен, пакует чемоданы и собирается покинуть регион.

«ИНФОРМЕР» рассказывал, что и.о. губернатора Севастополя намерен в течение месяца сформировать новое правительство. Ранеечто и.о. губернатора Севастополя намерен в течение месяца сформировать новое правительство.

12 июля Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.

«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Начну с того, что сейчас буду погружаться во все вопросы. Очень большое количество программ в городе, плюс федеральная целевая программа – мне нужно очень быстро понять, в каком состоянии какие программы находятся, какие стройки в каком состоянии. На следующей неделе планирую в правительстве Российской Федерации провести совещание с представителями минэка для того, чтобы дальше какие-то выводы делать», – сообщил Михаил Развожаев.

Он отметил, что также уделит много времени изучению оперативных вопросов в Севастополе.

«Изначально сейчас погружусь в бумаги, но не только, потому что понятно, что город – это живой организм и тут нельзя только абстрактно-стратегическими вопросами заниматься. Потому что каждый день должен убираться мусор, должно все быть в порядке, поэтому, конечно, оперативные вопросы тоже буду изучать: как все функционирует и что можно улучшить либо добавить, усилить. К тому же сейчас высокий курортный сезон», – заключил Развожаев.