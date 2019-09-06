Прощание в Севастополе «по билетам в кино»

На территории бывшего завода «Муссон», ранее имени В.Д.Калмыкова (занимавшего в советское время должность министра радиотехнической промышленности СССР), разгромленного после развала Союза и добитого до полного уничтожения в украинские времена, «команда Чалого» выступила с прощальной гастролью…

То есть исполнила на могиле бывших цехов одного из крупнейших предприятий СССР, выпускавших широкий спектр радиоаппаратуры связи, как для ВМФ, так и для гражданского флота; единственного завода, производившего в Союзе станции спутниковой связи; имевшего собственное конструкторское бюро и высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры.

Теперь на месте завода торгуют турецко-китайским ширпотребом и выступают местные политические «шоумены-вумены», позиционировавшие себя 5 лет борцами за восстановление промышленного потенциала города.

Символично!

Кстати, этой команде вполне подошло бы своим дружным коллективом организовать нечто подобное камерному театру «Уральские пельмени» и чесать по стране с программой «Это мы сделали Русскую весну 2014 года!».

Итак, ознакомимся с отдельными номерами прощального выступления «труппы им.А.М.Чалого» во главе с главным режиссёром и бессменным сценаристом всех реприз участников «своей команды» – А.М.Чалым.

Сразу возникает вопрос, а какое отношение «команда Чалого» имеет к русским морякам, чтобы «гордо» пиариться на их фоне?

Ровным счётом – никакого.

Впрочем, спекулировать на всём АБСОЛЮТНО, а уж на истории прежде всего, – это «фирменная фишка» людей из «команды Чалого».

Опять же, масштаб крохотного зала кинотеатра по сравнению с масштабами площади им. П.С.Нахимова, на которую проводить в «последний путь команду Чалого» НИКТО бы не пришёл, подчёркивает до какого плинтуса эта самая команда за 5 лет докатилась в глазах севастопольцев.

Прощание «по билетам в кино»!

Это – Кафка, Брехт и Гоголь в одном «театрально-политическом фужере»! Выпьем и снова нальём…

Актёры театра политического абсурда «вышли на поклоны».

Правда, не было ни оваций, ни букетов, ни автографов. Унылая чёртова дюжина под предводительством «главного», о ком лучше вслух не произносить, развешивали зрителям лапшу собственного приготовления про «представительские интересы» и про «вызовы вместе с севастопольцами».

И тут в спёртом воздухе зрительного зала вдруг проявился чёткий запах серы…

Человек от «зелёной партии» В.Горелов был, как всегда, неподражаем!

Ваши традиции, Горелов, это что – менять предвыборные округа от выборов к выборам и тем самым унижать людей, которых вы призываете за себя голосовать?

Ваша история, Горелов, с прыжками из партии в партию может вызвать «уважение» исключительно у Pthirus pubis.

Ваша культура, Горелов, это ставить интересы пеньков выше интересов жителей города?

А чтобы было совсем понятно, взгляните в зеркало на себя, Горелов, а потом сравните увиденное в нём отражение с Кремлём, Москвой, Русским миром и задумайтесь над словами «власть» и «приучить».

И как же без Щербаковой!

Сударыня, а зачем мёрзнуть на «Матросском бульваре» или ещё где, имея ваши доходы «от депутатства» на покупку пары-тройки песцовых шуб?

И причём здесь бастионы, если всё отведённое вам время служить людям, депутат Щербакова, вы проводили его на балах на Михайловской батарее?

Именно там, на балах, «кадриля» и «менуэтя», происходило ваше главное сражение за правду!?

«Ой-вэй!», — как говорят в Одессе. Да кто ж в такое поверит, кроме, естес-с-ственно, М.Чалого.

Причём, даже затруднительно сказать, ЧЕГО ему эта «вера» стоила и стоит в денежном выражении…

А вот «брат два», ставший депутатом исключительно по фамилии и по родству, был категоричен, как Ленин на броневике.

В революцию, если не за властью, ходят пошкодить и пошалить только юродивые или провокаторы.

Как поп Гапон ведут за собой людей, зная, что ведут на расправу, а потом отскакивают в кусты и кричат оттуда: «Так случилось!».

ИМЕННО так случилось, что севастопольцы сами с ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЙ помощью «вежливых людей» защитили себя от расправы укрохунты по донбасскому сценарию и вас, Михаил Чалый, там и «рядом не стояло»: ни рядом с «Беркутом» на Чонгаре и Перекопе, ни рядом с парнями из отрядов «Самообороны» на периметрах возле частей всу и вмсу, ни на блокпостах вокруг города.

Можно, конечно, обрядиться в камуфляж и вырыть окопы у себя на лужайке перед домом, да только причём тут «мы» к тем окопам?

Подлость и подстава как раз и состоит в том, что, если не знаешь, не можешь и не понимаешь зачем «бежишь по горящему мосту» и куда бежишь – так не надо туда и соваться, увлекая за собой людей. Потому что: «Это хуже, чем предательство – это ошибка».

Руководитель отдела пропаганды «команды Чалого» был, как обычно, лениво банален.

Можно только посочувствовать краху идеалов учредителя сайта «форпост», коль скоро для Кажанова «…есть ли Чалый или нет Чалого… есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе… путались ли севастопольцы под ногами олигарха или не путались…». Кердык мотивации! Время вышло, теперь разбросанные камни придётся собирать…

Ну, и конечно же! Сам «гуру» отжёг – аж держись!

Итак, народные депутаты из «команды Чалого» в Заксобрании были НЕ от севастопольского народа, а из личного окружения А.Чалого. Он их туда привёл, усадил в кресла и сказал: «Народ – в одно место! В какое – сами знаете…».

Но слуги олигарха не отработали его замыслов и замыслов его кураторов, потому не получилось достигнуть переформатирования Севастополя в «чаловск».

Помешали губернаторы и Кремль, откуда эти губернаторы в город пребывали – и это весьма печалит А.Чалого. Печаль сия понятна, слёзы ясны– такой-то куш сорвался!

Коль скоро гадить федеральному центру не прекратили – то перешли от «созидания чаловска» к защите себя во власти, именуя сию защиту – как всегда завирально – в «интересах людей».

Аплодирую А.Чалому стоя – такой сеанс саморазоблачения стоит того, чтобы ему поаплодировать, браво!

И в завершении овации.

Итак, речи о севастопольцах, если они не из «команды Чалого», А.Чалый вообще не ведёт.

Кому-то ещё что-то надо дополнительно объяснять, кто для олигарха были и остаются жители города, когда олигарх это только что объяснил сам?

Кому-то ещё необходимы дополнительные аргументы к вышеизложенным из уст самого олигарха, что ЗА ВСЕ 5 лет ни о какой «команде севастопольцев» А.Чалый и не задумывался со своего «золотого унитаза». Только теперь, когда, как на известном персонаже «и шапка горит», пытается эту шапку неуклюже потушить?

Влад Серпухов

Источник: Портал Информер