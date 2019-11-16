Пусть растут деревья в Севастополе, а не свалки! (ВИДЕО)

16 ноября 2019     21
Пусть растут деревья в Севастополе, а не свалки! (ВИДЕО)

Общественные организации «Севастопольские мамы» и «Наш Севастополь» высадили более 50 деревьев в Гагаринском районе в рамках акции «Пусть растут деревья, а не свалки!». Саженцы закуплены на средства, вырученные от собранного вторсырья. 

Второй год в Севастополе некоммерческими общественными организациями реализуется проект «Пусть растут деревья, а не свалки!», который позволяет не только дополнительно озеленить наш город, но и привить культуру бережного отношения к природе.За тем, как происходило это событие, наблюдали корреспонденты «ИНФОРМЕРа».

Напомним, акция «Пусть растут деревья, а не свалки!» реализуется уже второй год СРОО «Севастопольские мамы». С начала года общественной организацией «Наш Севастополь» организован сбор макулатуры в образовательных учреждениях района. Рекордсменами среди школ стала гимназия №2, собравшая 4 тонны макулатуры.

Чемпионом среди дошкольных учреждений стал детский сад №131 – коллектив, дети и родители сдали 2 тонны макулатуры.



Суббота, 16 ноября 2019 г. 63

Источник: Портал Информер

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