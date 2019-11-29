Путина сравнили с домной

Владимир Путин будет работать 31 декабря, у него нет выходных. Об этом заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сравнил работу главы государства с домной.

«Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», – сказал Дмитрий Песков.

«Я неоднократно уже рассказывал, что если брать с человеческой точки зрения, то у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных — даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе», — добавил он.

В сентябре Песков уже заявил, что президент не может позволить себе полноценный отдых даже на выходные, поскольку ему постоянно поступают ведомственные доклады и документы на подпись, появляются вопросы, требующие срочного решения.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 320

Источник: Портал Информер