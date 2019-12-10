Путину доложат об уголовных делах, возбужденных против крымчан на Украине

Глава Совета по правам человека (СПЧ) доложит президенту РФ Владимиру Путину о шести тысячах уголовных дел, возбужденных на Украине в отношении россиян. Об этом 10 декабря журналистам рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Оказывается, на Украине заведены уголовные дела против шести тысяч российских граждан. Они были гражданами Украины, работали чиновниками. Эти шесть тысяч человек теперь находятся почти заложниками. Их обвиняют в государственной измене», – сказал Фадеев.

По его словам, граждане жили в Крыму, у них есть родственники Украины. Об этой теме планируется доложить президенту в ходе заседания.

«Кирилл Вышинский поднял эту тему. Это неизвестная ранее никому тема. Надо эти шесть тысяч человек вывести из положения заложников», – отметил Фадеев.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 175

Источник: Портал Информер