Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку

Владимир Путин познакомился с российскими боксерами на спортивной выставке “Современный спорт. Инновации и перспективы” на полях международного спортивного форума “Россия – спортивная держава”. Они подарили ему бриллиантовую боксерскую перчатку.

Российский лидер осмотрел на выставке стенды федерации бокса России, чемпионата Европы по футболу 2020, а также экспериментальной мобильной платформы “Стань чемпионом”.

У первого стенда Путин познакомился с боксерами, которые пригласили его на тренировку и сделали подарок.

У стенда ЧЕ-2020, который пройдет в Петербурге и еще 11 городах Европы, Путин кратко пообщался с президентом УЕФА Александром Чеферином.

Там же глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков доложил “о высоком уровне готовности России к чемпионату Европы”. По его словам, разработана и в настоящее время вносится в правительство программа подготовки к чемпионату.

У стенда “Стань чемпионом” министр спорта Павел Колобков рассказал, что эта программа предназначена для тестирования детей 10-16 лет на предмет спортивных способностей. Она бесплатна, можно записаться через интернет. Эксперимент проходит в восьми регионах, благодаря ему спортивные рекомендации получили около 13 тысяч детей.







Четверг, 10 октября 2019 г. 992

Источник: Портал Информер