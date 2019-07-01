Владимир Путин встал во время исполнения гимна Украины на подведении итогов соревнований по боксу в рамках II Европейских игр. Спортивное мероприятие проходило в столице Белоруссии.

«Путин вместе со всеми присутствующими слушал украинский гимн стоя», — говорится в сообщении ТАСС.

Гимн включили во время церемонии награждения боксерских боев в весе до 75 кг. Первое место в этой весовой категории занял украинец Александр Хижняк.

II Европейские игры начались 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Сборная России досрочно победила в медальном зачете. В данный момент российские спортсмены получили 40 золотых, 21 серебряную и 38 бронзовых наград.