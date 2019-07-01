Путин встал во время исполнения гимна Украины

1 июля 2019     10
Путин встал во время исполнения гимна Украины

Владимир Путин встал во время исполнения гимна Украины на подведении итогов соревнований по боксу в рамках II Европейских игр. Спортивное мероприятие проходило в столице Белоруссии.

«Путин вместе со всеми присутствующими слушал украинский гимн стоя», — говорится в сообщении ТАСС. 

Гимн включили во время церемонии награждения боксерских боев в весе до 75 кг. Первое место в этой весовой категории занял украинец Александр Хижняк.

II Европейские игры начались 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Сборная России досрочно победила в медальном зачете. В данный момент российские спортсмены получили 40 золотых, 21 серебряную и 38 бронзовых наград.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

На Украине рассказали о запуске нового рынка электроэнергии
На Украине рассказали о запуске нового рынка электроэнергии

Вице-премьер Украины Владимир Кистион рассказал о запуске в стране нового рынка электроэнергии. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет ТАСС. …


Путин встал во время исполнения гимна Украины
Путин встал во время исполнения гимна Украины

Владимир Путин встал во время исполнения гимна Украины на подведении итогов соревнований по боксу в рамках II Европейских игр. Спортивное мероприятие …


Севастопольцы будут сидеть без света до вечера (СПИСОК АДРЕСОВ)
Севастопольцы будут сидеть без света до вечера (СПИСОК АДРЕСОВ)

По данным пресс-службы ООО «Севастопольэнерго», сегодня, 1 июля, в Севастополе ожидаются плановые отключения электроэнергии. Причина – профилактический ремонт трансформаторной подстанции. Не будет света …


Абэ прокомментировал переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном
Абэ прокомментировал переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне …


Женщина похудела на 270 килограммов
Женщина похудела на 270 килограммов

Жительница американского города Фейетвилл, штат Теннесси, весившая 340 килограммов, смогла похудеть почти в пять раз. Об этом сообщает издание Daily …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты