Путин выступил против перезахоронения Ленина

Владимир Путин не согласился с распространенной точкой зрения, что нынешняя Россия до сих пор живет на советском наследстве – заложенных в те годы месторождениях добычи полезных ископаемых и инфраструктуре.

Он также выступил против захоронения тела Владимира Ленина.

Он отметил, что во времена СССР было, чем гордиться, современная Россия, конечно, опирается на базис всего, что было создано нашими предками за тысячелетнюю историю, в том числе и за советский период. При этом нельзя говорить, что за минувшую четверть века не сделано собственных прорывов.

“Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Средний возраст машинного оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие”, – отметил Владимир Путин.

За последние годы в России построено 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов, количество федеральных трасс в нормативном состоянии удвоилось с 39 до 80 тысяч километров. Наконец, нельзя не отметить и огромные достижения в сельском хозяйстве – СССР был одним из крупнейших в мире покупателей зерна, прежде всего пшеницы.

Россия же стала одним из основных поставщиков этой продукции на мировой рынок, а пшеницы продает больше, чем США или Канада.

Всего сельскохозяйственное производство выросло на 46%, а экспорт продовольствия – в 2,6 раза, Россия получает от него, в том числе и от экспорта продукции животноводства, 24 млрд долларов.

Существенным назвал президент и скачок в области развития энергетики, в том числе гидроэнергетики, а это значит, что те, кто считают, что Россия живет исключительно на старых, доставшихся от прежних поколений ресурсах и мощностях, заблуждаются.

Владимир Путин также выступил против захоронения тела Владимира Ленина, дискуссии о чем идут уже около 30 лет.

“На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет”, – сказал Путин.

При этом сам Владимир Ленин, на взгляд Владимира Путина, был не государственным деятелем, а, скорее, революционером. Предложенная им модель государства создала “болевые точки” в административном делении, которые существуют и сейчас.

Источник: Портал Информер