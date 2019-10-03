Путин дал новое указание ГИБДД

3 октября 2019     15
Путин дал новое указание ГИБДД

Владимир Путин запретил ГИБДД штрафовать водителей, если их не предупредили о работе фоторадаров специальным знаком.

Госавтоинспекция разослала в регионы указания об ограничении работы камер фотофиксации нарушений ПДД. А именно в плохую погоду или видимость, ночью, если не работает светофор, или на дорогах осуществляется ручное регулирование. Но самое интересное, что новый документ предписывает, что камеры не должны фиксировать нарушение ПДД, если водитель не предупрежден соответствующим знаком.

Эти нововведения начались после того, как работу фоторадаров и ГИБДД раскритиковал лично Владимир Путин на Госсовете в конце июня.

Напомним, что Владимир Путин запретил «прятать камеры в кустах», отметив, что штрафы ради штрафов государству не нужны. По мнению президента, в работе фоторадаров произошла прямая подмена смысла, и вместо повышения безопасности на дорогах они просто «подводят под штраф».

Сразу после этого ГИБДД наконец-то рассекретило местоположение всех фоторадаров в стране. Единственное, вышеуказанный документ пока не является нормативным актом, но в Госавтоинспекции заверили, что вскоре будет. Госдума же готовит правила размещения фоторадаров на дорогах и готовится исключить из этого бизнеса частников.


Четверг, 3 октября 2019 г. 68

Источник: Портал Информер

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