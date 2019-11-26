Путин дал совет российским школьникам

Владимир Путин дал школьникам совет, как выбрать дело своей жизни в той сфере, в которой они будут востребованы. Он рассказал об этом на Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня» на форуме, проходящем в Ярославле.

«Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», — сказал Путин.

Он отметил, что молодым людям не следует переживать по поводу того, что у них не хватает усидчивости и подчеркнул, что это свойство появляется у человека, когда он находит дело, которому хочет посвятить свою жизнь.

По словам Путина, важно добиваться хотя бы «маленьких результатов».

«Как только вы будете заниматься любимым делом, вы будете добиваться маленьких результатов — все сложится сразу», — заключил президент.

Напомним, что ранее Владимир Путин рассказал, что в детстве хотел стать летчиком и моряком.

«У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей — моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал, примерял на себя», — сказал Путин.

По его словам, он много дискутировал о будущей профессии с родителями и тренером.

Путин также рассказал, что «примерял» на себя желаемые специальности.

«Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг», — добавил он.

Путин отметил, что при выборе профессии молодые люди должны задать себе вопрос: готовы ли они с удовольствием заниматься выбранным делом.

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Вторник, 26 ноября 2019 г. 142

Источник: Портал Информер