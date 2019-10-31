Путин заявил об ужесточении наказания за врачебную ошибку

Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за ошибки, допущенные при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Об этом он сообщил во время встречи с общественностью в Калининградской области.

«Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр (здравоохранения Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер (Татьяна Голикова), которые курируют эту сферу, поэтому прошу вас на этот счёт ещё раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что важно не ужесточение, а чтобы наказание было неизбежным.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 162

Источник: Портал Информер