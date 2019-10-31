Путин заявил об ужесточении наказания за врачебную ошибку

31 октября 2019     17
Путин заявил об ужесточении наказания за врачебную ошибку

Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за ошибки, допущенные при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Об этом он сообщил во время встречи с общественностью в Калининградской области.

«Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр (здравоохранения Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер (Татьяна Голикова), которые курируют эту сферу, поэтому прошу вас на этот счёт ещё раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что важно не ужесточение, а чтобы наказание было неизбежным.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 162

Источник: Портал Информер

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