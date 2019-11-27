Путин и Зеленский встретятся в Париже

В Кремле подтвердили возможность проведения отдельной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина на саммите нормандской четверки, который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, проект документа по итогам саммита в Париже “готов в общих чертах”.
Напомним, тема отдельной встречи Путина и Зеленского активно обсуждается в СМИ. В частности, сообщалось, что в планы Путина входит проведение такой встречи.
Среда, 27 ноября 2019 г. 99
Источник: Портал Информер