Путин и Зеленский встретятся в Париже

В Кремле подтвердили возможность проведения отдельной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина на саммите нормандской четверки, который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, проект документа по итогам саммита в Париже “готов в общих чертах”.

Напомним, тема отдельной встречи Путина и Зеленского активно обсуждается в СМИ. В частности, сообщалось, что в планы Путина входит проведение такой встречи.







Среда, 27 ноября 2019 г. 99

Источник: Портал Информер