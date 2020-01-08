Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».

На мероприятии в Стамбуле также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики вместе повернули символический вентиль газопровода.

Перед этим Путин и Эрдоган провели переговоры, продлившиеся чуть более полутора часов. Российский лидер отметил, что впереди у России и Турции еще много новых проектов. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что автором названия газопровода «Турецкий поток» является его друг Путин.

Справка:

Газопровод «Турецкий поток» проложен из России в Турцию по дну Черного моря. Он состоит из двух ниток, первая из которых предназначена для турецких потребителей, а вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Мощность каждой из ниток составит по 15,75 миллиарда кубометров.

В ноябре 2019 года стало известно, что строительство обеих ниток завершено. 1 января Болгария заявила, что начала получать российский газ из газопровода. 5 января сырье дошло до Греции и Северной Македонии.







Среда, 8 января 2020 г. 228

Источник: Портал Информер