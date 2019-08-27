Путин и Эрдоган полакомились мороженым

Владимир Путин не стал отдавать купюру с Крымом, покупая мороженое президенту Турции Реджепу Эрдогану в авиасалоне «Макс» в Подмосковье.

Видео распространили в соцсетях журналисты федеральных изданий, наблюдавшие за прогулкой президентов.

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Расплачиваясь за мороженое, президент достал несколько купюр, среди которых была двухсотрублевая валюта с изображением Херсонеса Таврического.

Но продавщице Путин отдал пятитысячную банкноту.

«Сдачу министру (промышленности и торговли России Денису Мантурову) отдайте. Это ему на развитие авиации», – процитировал Путина «Интерфакс».

Министр поблагодарил президента за щедрость.

Себе Путин купил шоколадное и сливочное мороженое кубанского производителя, а Эрдогану – вологодское. Президент Турции сразу попробовал свое мороженое. Президент России вернулся к продавщице, чтобы купить десерт и остальным членам турецкой делегации.

«А знаете, дайте нам еще. Всех угостим», – сказал Путин.

Покупка Путиным мороженого в авиасалоне «Макс» уже стало традицией. Впервые он его приобрёл в 2011 году. Последний раз президент покупал десерт в авиасалоне два года назад.





Вторник, 27 августа 2019 г. 1543

Источник: Портал Информер