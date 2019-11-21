Путин назвал чушью повышение стоимости медсправок для водителей

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.

21 ноября Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и сам проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили.

Во время поездки речь зашла о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД.

“Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то”, – сказал он.

“Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств – это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы”, – подчеркнул глава государства.

“У нас минимальный размер оплаты труда – МРОТ – 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят… Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое”, – заявил Путин.







Четверг, 21 ноября 2019 г. 93

Источник: Портал Информер