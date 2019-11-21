Путин назвал чушью повышение стоимости медсправок для водителей

21 ноября 2019     13
Путин назвал чушью повышение стоимости медсправок для водителей

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.

21 ноября Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и сам проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили.

Во время поездки речь зашла о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД.

“Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то”, – сказал он.

“Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств – это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы”, – подчеркнул глава государства.

“У нас минимальный размер оплаты труда – МРОТ – 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят… Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое”, – заявил Путин.



Четверг, 21 ноября 2019 г. 93

Источник: Портал Информер

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