Путин не будет возражать! Экс-мэр Севастополя пригласил президента США Дональда Трампа посетить Севастополь

Уважаемый господин Президент!

Я, Иван Ермаков, житель легендарного города-героя Севастополь, гражданин Российской Федерации, вижу, как всё сложнее складываются политические и экономические отношения между США и РФ, которые, в конечном итоге, могут привести к непредсказуемым последствиям. Ведь США и РФ – мощные ядерные державы, и, думаю, что народы наших стран не хотят, чтобы ядерная мощь государств была использована для нанесения боевых ударов друг против друга. Это путь в никуда, то есть, на уничтожение всего живого и неживого в обоих государствах.

Мне видится, что Вы, господин Президент, разумный и демократичный человек и, вне сомнения, не желаете гибели как Ваших соотечественников, так и граждан нашей страны – России. Думаю, нет, уверен, что этого не хотят и народы наших стран.

На мой взгляд, ядерной, да и любой войны могут хотеть только психически больные или неуравновешенные люди.

Причиной, побудившей меня обратиться к Вам, явилось желание напомнить Вам и народу США о возможности находить компромиссы в отношениях наших Государств, как это было в период второй мировой войны. Великие руководители наших Государств – Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин, исходя из пожеланий своих народов, объединили усилия и, как результат, была одержана победа над злом человечества – фашизмом.

Президент США, Великий гражданин США, господин Франклин Рузвельт нашёл возможность вместе с Уинстоном Черчиллем прибыть в Крым, в Ялту, по приглашению Иосифа Сталина, где и были подписаны основополагающие документы взаимоотношений наших стран.

В тяжёлое для нашего Отечества время – это 90-е годы прошлого столетия, а конкретнее, в 1992 году Президент США Джеральд Форд и Премьер Великобритании Джеймс Каллагэн прибыли в наш город Севастополь с неофициальным визитом.

Я, будучи в то время руководителем города, с большим уважением и удовольствием принимал их вместе с командующим Черноморским флотом адмиралом Игорем Касатоновым. Мы дали возможность им убедиться в порядочности и желании севастопольцев и крымчан творить свою судьбу и жить в мире и дружбе со всеми народами.

Была предоставлена возможность господам Форду и Каллагэну побывать в историческом Ливадийском дворце, месте подписания судьбоносных документов Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным.

Наши уважаемые гости имели возможность посидеть в креслах, на которых сидели их предшественники во время переговоров и подписания документов.

Исходя из изложенных исторических моментов, беру на себя смелость пригласить Вас, господин Президент Дональд Трамп, быть моим гостем в родном для меня, моей семьи и всех севастопольцев, городе.

Цель моего приглашения – чтобы Вы, Ваша супруга увидели лично наш славный город, пообщались с его жителями.

Полагаю, что наш Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет возражать, чтобы встретиться здесь, на севастопольской земле, с Вами, господин Президент США. Было бы исторически важно и целесообразно, если бы такая встреча состоялась. Да и хорошо бы, чтобы здесь, вместе с Вами, нашёл возможность быть и Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон.

Буду признателен, если Вы найдёте возможность ознакомиться с моим приглашением. Хотелось бы позитивного решения с Вашей стороны. Вы ведь креативный и демократичный Президент Великого Государства.

С уважением и добрыми пожеланиями Вам, Вашей семье и всему народу США.

Иван Ермаков

город Севастополь, Крым, Россия

Источник: Портал Информер