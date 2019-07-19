Путин обрушился с критикой на чиновников, которые хамят россиянам

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области в ходе своего визита в область. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаясь к губернатору области Сергею Левченко, президент указал на большие проблемы с распределением гуманитарной помощи.

«Слышали сегодня, как она распределяется? Есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду! Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?», — сказал он.

Путин подчеркнул, что необходимо лучше организовать информирование граждан, устранить проблемы с распределением гуманитарной помощи и компенсационных выплат.

«Я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили», — посетовал он.

Отдельно президент призвал уделить внимание вопросам строительства и ремонта жилья и инфраструктуры.

Он также отметил, что россияне регулярно сталкиваются с хамским отношением чиновников и госслужащих. Путин попросил всех руководителей сделать все, чтобы ничего подобного больше не случалось. По словам президента, всякий представитель власти должен относиться к избирателям уважительно и с пониманием.

В конце выступления Путин подчеркнул, что главная цель любой власти — создать достойные условия для жизни своих граждан.